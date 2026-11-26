Los peritos de la Guardia Civil han remitido un informe a la titular del Juzgado de Instrucción e Instancia Número 2 de Montoro en el que sustentan la tesis del técnico que pidió paralizar el tráfico ferroviario entre Andalucía y Madrid. El informe destaca las irregularidades en el balasto —material de granito sobre el que descansan las vías— implementado en la vía.

El pasado martes, un ciudadano anónimo que asegura ser técnico ferroviario con más de 30 años de experiencia presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción e Instancia Número 2 de Montoro en el que asegura que fue despedido por negarse a fabricar material para las vías que era defectuoso. El técnico afirmaba conocer que ese material fue situado en las vías en las que se produjo el accidente de Adamuz y pedía a la juez de Montoro que paralice cautelarmente el tráfico ferroviario en la vía Sevilla-Madrid.

En un informe de los peritos al que ha tenido acceso Libertad Digital, los investigadores utilizan imágenes captadas por los trenes en circulación anteriores al accidente. En estas se pueden apreciar irregularidades en el balasto: tanto acumulación del mismo en algunos tramos de vía, como la ausencia de balasto en el punto exacto en el que se fracturó la vía provocando el accidente que segó la vida de 46 personas.

"Una vez que se supera el poste de la catenaria que marca el PK 319 se puede observar claramente, como en la vía 1, en la zona central de las traviesas de forma longitudinal, comienza a acumularse una gran cantidad de balasto", comienza el informe acerca de la irregularidad por mucha cantidad. Conforme se avanza, en los metros siguientes se observa por las simples fotografías que la cantidad de balasto es "cada vez mayor" afectando al buen funcionamiento de las vías. Se trata de un tramo a tan solo 28 metros de la zona del accidente.

Sin embargo, al llegar al punto exacto de la fracturación de la vía, los investigadores encuentran por medio de estas imágenes que hay "ausencia de balasto": "Tras el visionado de esta grabación en cabina realizada el 31.10.2025, se puede observar, como en la vía 1, al menos 28 metros antes del punto exacto de la rotura carril (pk 318+681), la existencia en la zona central de las traviesas de una forma longitudinal, de gran cantidad de balasto. Pero a su vez, resaltar que, concretamente en el punto kilométrico exacto de la fractura del carril, existe una ausencia de balasto, en al menos cuatro traviesas de la vía 1".

Precisamente, esta irregularidad en el balasto, material que sustenta las vías, provocaría, a ojos de los investigadores una mayor fricción en los carriles provocando la fractura interna de los mismos. Un hecho que denunciaba el técnico despedido que se negó a firmar la implementación de un balasto defectuoso en la vía de Adamuz. En su escrito, pedía ser testigo protegido para asesorar a la juez de Montoro y le reseñaba que se veía "en la obligación moral" de denunciar que ese material defectuoso se había aplicado en las vías de Adamuz bajo la responsabilidad de Adif y poniendo en riesgo la seguridad de los viajeros.

"El balasto instalado en las obras de arreglo y mantenimiento del tramo de Adamuz e incumplidor de la normativa técnica de Adif proviene de la cantera en la que prestaba mis servicios. Dicho material es defectuoso por un exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de la circulación, lo que provoca la generación de finos, la pérdida de asentamiento y la pérdida de firmeza en la banqueta de la vía", explicaba antes de rogar a la juez que paralizase el tráfico ferroviario.