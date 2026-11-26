José Bono, exministro de Defensa en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y expresidente de Castilla y La Mancha, lleva varios días histérico y protagonizando escenas insólitas y amenazando con meter en la cárcel a los periodistas que investigan sus propiedades y patrimonios en República Dominicana y Marruecos, el régimen de Mohamed VI. Sin ir más lejos, hace un par de días, durante un canutazo con la prensa, sacó su teléfono móvil y empezó a grabar las caras de los reporteros. Además, durante varias entrevistas se ha victimizado diciendo que es "objeto de ataque de sinvergüenzas porque no ataco a Pedro Sánchez". Y no solo eso, también ha tenido varios encontronazos con el expresidente Felipe González por no bailarle el agua a Pedro Sánchez a pocos días de las elecciones generales.

La última que protagonizó José Bono fue la noche de este miércoles en el programa La Mesa de Antena 3. En una entrevista con Cristina Pardo, presentadora de dicho programa, el exministro estuvo durante diez minutos enloquecido defendiendo que no es un corrupto. Sus respuestas amenazantes dejaron "impactados" a Susana Díaz, expresidenta socialista de Andalucía, y a Máximo Huerta, exministro de Cultura y Deporte en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante la entrevista, José Bono arremetió contra los periodistas que investigan su patrimonio en República Dominicana y Marruecos, a los que acusó de difundir informaciones falsas para favorecer al Partido Popular. "A mí me persiguen un grupo pequeño de periodistas", aseguró el exministro, que los calificó de "pseudomedios" y "sobrecogedores, no porque sobrecojan sino porque cogen sobres". Bono llegó a afirmar que "el Partido Popular les da dinero" y pidió al resto de profesionales de la información que "expulsen de su gremio, expulsen de su entorno a estos sinvergüenzas que cobran dinero público para defender a quien les paga".

El momento de mayor tensión llegó cuando el exministro reclamó penas de cárcel para los periodistas a los que acusaba de difamarle: "Los ladrones en una celda, los ladrones en una celda y los difamadores y sinvergüenzas de la comunicación en la celda de al lado". Ante las preguntas de Cristina Pardo sobre su patrimonio, Bono insistió en que "yo soy una persona honrada y decente" y defendió su inocencia: "La rotundidad de quien no ha robado, de quien no ha robado y los sinvergüenzas que dicen que lo he hecho tendrían que probarlo". El enfrentamiento continuó incluso durante la despedida, cuando Pardo le instó a acudir a los tribunales contra quienes considerase que le habían calumniado. "Eso ya veré yo lo que hago, Cristina", respondió Bono.

No os perdáis esto de Pepe Bono arremetiendo contra periodistas (que investigan sus negocios) y @cristina_pardo en el programa de #LaMesa este señor debería estar mejor callado, porque cada vez que habla es para tirar bilis. pic.twitter.com/5qGlXUgpAm — Usuario de X (@usuari0dx) November 25, 2026

Una entrevista que dejó helados a los tertulianos socialistas: "Lo primero es que me he quedado un poco impactada en la entrevista, porque yo a él le tengo cariño, aprecio, de hecho a mí me apoyó en las primarias a tope y yo no reconozco hoy al Pepe Bono comedido que él habla cuando quiera hablar, mide los tiempos, el enfrentamiento que ha tenido contigo como presentadora me sorprende, no estoy acostumbrada a verlo en este papel. Yo no lo reconocía, entonces me ha chocado", dijo Susana Díaz segundos después de la entrevista de José Bono.

Por su parte, Máximo Huerta tildó la entrevista de un "enfrentamiento ficticio" con Cristina Pardo y reconoció haberse quedado "patidifuso". El exministro criticó a José Bono por haber creado un "enfrentamiento" de la nada con Cristina Pardo: "Ha sido como si tú estuvieras ahí recibiendo hostias que no son tuyas", refiriéndose a que Cristina Pardo no se había enfrentado a Bono anteriormente para haber recibido unas respuestas tan agresivas por parte del exministro.

Las polémicas declaraciones de José Bono llegan después de que varios medios de comunicación, entre ellos Libertad Digital, hayan publicado durante los últimos meses investigaciones sobre su patrimonio y sus negocios en España, República Dominicana y Marruecos