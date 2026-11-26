José Bono, exministro de Defensa en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y expresidente de Castilla y La Mancha, lleva varios días desquiciado y protagonizando escenas insólitas y amenazando con meter en la cárcel a los periodistas que investigan sus propiedades y patrimonios en República Dominicana y Marruecos, el régimen de Mohamed VI. Sin ir más lejos, hace un par de días, durante un canutazo con la prensa, sacó su teléfono móvil y empezó a grabar las caras de los reporteros. Además, durante varias entrevistas se ha victimizado diciendo que es "objeto de ataque de sinvergüenzas porque no ataco a Pedro Sánchez". Y no solo eso, también ha tenido varios encontronazos con el expresidente Felipe González por no apoyar a Pedro Sánchez con las elecciones generales a la vuelta de la esquina.

En una entrevista en La Mesa de Antena 3, José Bono estuvo durante diez minutos enloquecido defendiendo que no es un corrupto con respuestas amenazantes a la presentadora Cristina Pardo. José Bono arremetió contra los periodistas que investigan su patrimonio en República Dominicana y Marruecos, a los que acusó de difundir informaciones falsas para favorecer al Partido Popular. "A mí me persiguen un grupo pequeño de periodistas", aseguró el exministro, que los calificó de "pseudomedios" y "sobrecogedores, no porque sobrecojan sino porque cogen sobres". Bono llegó a afirmar que "el Partido Popular les da dinero" y pidió al resto de profesionales de la información que "expulsen de su gremio, expulsen de su entorno a estos sinvergüenzas que cobran dinero público para defender a quien les paga".

El momento de mayor tensión llegó cuando el exministro reclamó penas de cárcel para los periodistas a los que acusaba de difamarle: "Los ladrones en una celda y los difamadores y sinvergüenzas de la comunicación en la celda de al lado". Ante las preguntas de Cristina Pardo sobre su patrimonio, Bono insistió en que "yo soy una persona honrada y decente" y defendió su inocencia: "La rotundidad de quien no ha robado, de quien no ha robado y los sinvergüenzas que dicen que lo he hecho tendrían que probarlo". El enfrentamiento continuó incluso durante la despedida, cuando Pardo le instó a acudir a los tribunales contra quienes considerase que le habían calumniado. "Eso ya veré yo lo que hago, Cristina", respondió Bono.

El enfrentamiento con Cristina Pardo no se limitó a las investigaciones sobre su patrimonio. El exministro también reprochó a la presentadora que le interrumpiera cuando le preguntó por sus cambios de opinión respecto a los pactos con los proetarras de Bildu y la amnistía. "Me quiere imponer su criterio y así no es posible", criticó Bono. "Yo me explico como quiero. Hasta ahora en las televisiones a las que asisto me suelen dejar que explique mi opinión, no la opinión de quien me pregunta", añadió.

Cristina Pardo también le preguntó por sus recientes desencuentros con el expresidente Felipe González y por qué ahora defendía posiciones políticas que anteriormente había cuestionado. "Yo no quiero pelear con Felipe González", respondió Bono, que justificó sus cambios de opinión asegurando que "el mundo evoluciona, cambia, todos cambiamos de criterio". El exministro insistió en que "quien se queda anclado en una determinada posición y considera que es una virtud mantener lo mismo, aunque las circunstancias cambien, puede incluso estar equivocado". También defendió su participación en la campaña electoral de Pedro Sánchez porque, según afirmó, "en estas elecciones yo creo que nos jugamos más que en otras", alentando el miedo a un Gobierno del Partido Popular con Vox.

Las respuestas amenazantes de José Bono llegan después de que varios medios de comunicación, entre ellos Libertad Digital y esRadio, hayan publicado durante los últimos meses investigaciones sobre su patrimonio y sus negocios en España, República Dominicana y Marruecos.