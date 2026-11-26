Nuevo episodio de acoso y hostigamiento al joven candidato del PP en Guipúzcoa, Jon Echeverría, a sólo cuatro días de las elecciones del próximo 29 de noviembre. Un centenar de individuos acudió al punto donde el PP había levantado una carpa en el campus de la Universidad del País Vasco en San Sebastián para insultar al candidato popular, que estaba acompañado por el vicepresidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Antonio Landáburu.

Los populares habían convocado el acto junto a la Facultad de Economía y Empresa, donde habían instalado una carpa al aire libre con las siglas del PP y el lema 'Yo sí creo en la libertad de expresión ¿Y tú?. Acércate y pregúntame'.

Los "cachorros" de EH Bildu (el término que utilizó la portavoz del PP Ester Muñoz para referirse a ellos en el debate a ocho celebrado el pasado lunes y que molestó al portavoz de Bildu, Oskar Matute) gritaron "fuera de aquí", "déjanos en paz", "fascistas", "hijos de puta" o "sin zipaios no sois nada", mientras cuatro furgonetas de la Policía vasca custodiaban la zona.

El mitin que Echeverría iba a dar en la plaza de Oñati de San Sebastián estaba previsto para las 11:00 horas. Los populares estaban protegidos por un cordón de agentes de la Ertzaintza.

Así nos ha recibido una caterva de proetarras en la Universidad. Que pierdan toda esperanza. Vamos a seguir recorriendo Guipúzcoa. pic.twitter.com/CT192ib2R4 — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 26, 2026

Los propios ertzainas fueron increpados por la turba de jóvenes, que les espetaron que debería darles "vergüenza" de "ser policía". Además, en la fachada de la Facultad de Arquitectura habían colgado una pancarta contra la privatización, con la cara de Jon Echeverría y las siglas del PP tachadas.

El acto de campaña de @Jon_Echeverria_ en el campus, donde 300 fanáticos vetan, impunes, libertad y pluralismo. El fracaso absoluto de 22 años de mentiras socialistas y nacionalismo obligatorio. Pero lo hemos hecho 💪🏻 pic.twitter.com/31guRzlh0S — Carlos Mtz Gorriarán (@cmgorriaran) November 26, 2026

El incidente llega después de otros episodios de hostigamiento en la campaña electoral. El pasado martes, Echeverría y Ester Muñoz fueron increpados en Andoáin durante un mitin electoral, donde tuvieron que soportar insultos, gritos y silbidos. Los concentrados, muchos vestidos de negro, les gritaron "marchaos de aquí", "fuera" o "fascistas". Echeverría les contestó, en español y en euskera, "Zuek zarete faxistak", es decir, "Vosotros sois los fascistas".

Más grave fue lo ocurrido días antes en Éibar: al candidato le lanzaron piedras y petardos cuando acudía a celebrar otro acto electoral y señaló que sólo la presencia de la Ertzaintza evitó males mayores. "Los proetarras volvieron a agredirnos y nada más bajar del coche empezaron a tirarnos huevazos, pedradas e incluso petardos", denunció el candidato, que explicó que tuvieron que ser "escoltados".

Echeverría señaló que no se trata de casos aislados, recordando cómo días antes "un grupo de encapuchados reventaron" la sede del PP en Baracaldo y "agredieron brutalmente a dos jóvenes valientes que salieron a defenderla" y que "acabaron en el hospital por ser del PP".

"Los fascistas son ellos"

En declaraciones a los medios desde la universidad, Echeverría ha afirmado que quienes le insultan y le increpan en actos electorales están "tan envalentonados", porque "se huelen cambios", que van a venir, con la victoria de su partido en las elecciones generales del domingo. "Están cegados por la ideología y la violencia que les vienen inoculando desde la Educación y desde las instituciones", ha dicho. Pese a ello, ha asegurado que va a "seguir convenciendo a los vascos de que somos la única alternativa".

Para el candidato popular al Congreso por Gipuzkoa, es "surrealista" que les griten para "combatir el fascismo", cuando "se ve que los fascistas son ellos, que llevan toda la campaña sin dejarnos estar en diversos municipios y sin estar ahora en nuestra propia ciudad y en la universidad pública de todos los vascos".

"Es surrealista absolutamente que quieran expulsarnos a través de la amedrentación", ha incidido, entre los gritos de los acosadores. "Sin la fuerza policial, que dicen que se vaya fuera, no podríamos estar aquí porque nos estarían apedreando, tirando petardos y huevazos como pasó en Hernani", ha señalado.

Ha añadido que, "precisamente por eso" cuentan con la presencia policial que "nos evita episodios de violencia explícita ,aunque quieren ejercer la coacción y la amenaza de forma intimidatoria". Ha recordado que quedan dos días para cerrar la campaña, en la que han recorrido más de una decena de localidades de Gipuzkoa y han sufrido "episodios de violencia e intimidación simplemente por hacer campaña en municipios donde centenares de personas votan al PP".

"Radicales quieren impedirnos hacer campaña pero vamos a seguir estando en todas las plazas, donde nos permiten y donde no, para dar el mensaje de que el PP vasco es la única alternativa frente a un socialismo y nacionalismo que lleva muchos años asfixiandonos y llevándonos a la decadencia en todos los sentidos", ha subrayado.

La batalla por el escaño

Convertido en "el rostro de la esperanza en España" y de "una juventud valiente que no tiene miedo, que planta cara a los violentos y a quienes blanquean a los violentos", en palabras de Cayetana Álvarez de Toledo, Echeverría acaricia la posibilidad de hacerse con un escaño por Guipúzcoa arrebatándoselo a EH Bildu.

En las elecciones generales de julio de 2023, Bildu, PNV y PSOE obtuvieron 2 escaños cada uno en Guipúzcoa. Las últimas encuestas para el 29-N dibujan un escenario diferente: el PNV perdería uno de sus dos diputados, que podría llevárselo o bien Bildu o bien el Partido Popular. Vox no tendría posibilidad de sacar escaño en esta provincia. Ante esta situación, el propio Echeverría está impulsando en las redes sociales un apoyo masivo al PP en la derecha: "En Guipúzcoa el PP está a punto de arrebatarle el último escaño a Bildu. Si concentramos el voto, hacemos historia. Si eres guipuzcoano o conoces a alguno: PÁSALO".