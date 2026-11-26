En los años 60, miles de familias de toda España se trasladaron a Bilbao para trabajar en los Altos Hornos de Vizcaya con la esperanza de un futuro mejor. Hoy son los abuelos de una generación que convive con el recuerdo de haber presenciado atentados terroristas y de ver legitimados por el Gobierno a quienes los cometieron.

Son los maketos. Así se refieren los proetarras a los hijos de los españoles que inmigraron al País Vasco: el 45% aproximadamente de una generación que hoy tiene cerca de 40 años y que ha sufrido buena parte de los años negros de la banda terrorista.

Ellos son las otras víctimas silenciosas (y silenciadas). A las que sus madres les pedían mirar a otro lado en las manifestaciones en favor de los presos o cuando pasaban por una Herriko Taberna. Los que jugaban con las pelotas de goma después de una carga de los antidisturbios. Los que han vivido amenazas de bomba en su colegio o los que, mientras jugaban en el parque, escucharon "un petardo"; el eufemismo que se utilizaba para no hablar claro de terrorismo.

Ellos sí recuerdan a Miguel Ángel Blanco y a Ortega Lara. Ellos han vivido más de 40 años de terrorismo etarra presenciando o escuchando cerca alguno de los 853 asesinatos de ETA.

"Aquí todavía hay dolor"

"Yo recuerdo de pequeña pasar por una calle en la que había explotado una bomba y ver trozos de carne por el suelo. Eso no lo debería vivir nadie en nuestro país, eso no se puede blanquear. Ha existido y aquí hay dolor con eso", explica Miren (nombre ficticio).

Jon todavía ve a su padre "aterrado, una noche en casa durante la cena porque había recibido una carta debajo de la puerta de su empresa para que pagara el impuesto revolucionario".

De esto no han pasado ni 30 años. Hoy el temor a dar una opinión continúa: "Aquí en el País Vasco no puedes dar tu opinión. En seguida eres un fascista", dice Miren.

Coincide Patricia: "A la hora de hablar siempre tienes que andar con mucho cuidado. Yo siempre intento mirar un poco a mi alrededor, decir ciertas cosas un poco más bajito cuando son temas políticos. Solo hablo con gente con la que tengo confianza, con la que sé que me puedo expresar libremente".

"Ahora todo el mundo es fascista y nazi"

Una presión constante que coacciona en favor de un relato único. Esta campaña la ha hecho visible a los ojos de España con los ataques sistemáticos a Jon Echeverría. Sin embargo, el germen violento lleva muchos años vigente. Se ha hecho visible en nuevas pintadas en favor de ETA, que no se retiran. En los disturbios por el paso de la vuelta ciclista a España o por una charla de Vito Quiles.

Para este reportaje, hemos hablado con el vecino de Bilbao agredido el mes pasado por socorrer a un señor de 80 años durante esos disturbios. Nos cuenta que ha sido acosado y señalado, incluso, con pintadas en su portal.

"Hay una cosa que a mí me escandalizó profundamente. El día que toda España salió a apoyar a Ceuta, una ciudad que ha sido invadida, en Bilbao tuvimos que soportar enfrente otra manifestación, en contra nuestra. Nos llamaban fascistas por ir a apoyar a otra ciudad española sin ninguna bandera, sin ningún tipo de nada". Patricia lamenta que "todo lo malo que tuvo el fascismo lo están desvalorizando al igual que la palabra nazi porque ahora todo el mundo es fascista y nazi".

En este sentido, le sorprende que, sin embargo, los proetarras "están a favor de que venga gente de origen musulmán, cuando eso va a hacer que se diluya eso por lo que tanto han luchado, ¿no? Eso de que los vascos somos una raza superior".

Miren comparte este temor ante la proliferación en los últimos años de población marroquí. De hecho, están aumentando las agresiones en un porcentaje tan significativo que la Ertzaintza ha creado un grupo especial.

"Somos muchos Jon Echeverría. Sal a votar"

"Siento que estamos volviendo al pasado, a los años oscuros", concluye Patricia, "que hay muchísima gente a favor de Bildu que para mí es exactamente lo mismo que ETA".

Jon vaticina que ganarán las autonómicas. "Cuando esta gente nos gobierne aquí, sí que va a ser incómodo hablar de política. Quizá nos tengamos que ir. De momento, lo que hay que hacer este domingo es ir a votar. Si tú piensas diferente, vete a votar".