El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha valorado en Es la Mañana de Federico la situación de la ciudad autónoma después de cuatro meses de la invasión marroquí. "El presidente del Gobierno tiene la intención de ocultar el caso de Ceuta porque quiere tapar que el comportamiento que ha tenido como presidente es de absoluta irresponsabilidad, de un incumplimiento manifiesto de sus obligaciones constitucionales", ha dicho el presidente ceutí. Y ha añadido que "no quiere reconocer que Ceuta ha sido invadida, que existe una amenaza real respecto de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía y no quiere reconocer que cuando dijo que había sido vulnerada esa integridad territorial el 31 de julio, en vez de ponerse al mando de un gabinete de crisis y articular la ley de seguridad nacional, lo que hizo fue irse de vacaciones. Tampoco quiere reconocer que no aplicó los medios que disponía para tratar de contener la entrada masiva y evitar la invasión y dio la llave de entrada a Marruecos y fueron ellos quienes decidieron cuántas personas entraron en Ceuta y Marruecos fue quien decidió cuándo se cortó el flujo de entrada", ha apostillado Juan Jesús Vivas.

Sobre lo dicho y no hecho por parte de Pedro Sánchez, Vivas ha asegurado que "el presidente no quiere hablar de que el 31 de julio dijo que todos retornarían a Marruecos en cuestión de horas y días y vamos ya para cuatro meses y mire cómo estamos: Ceuta está absolutamente alejada de la normalidad, vive una situación insostenible, desde cualquier punto de vista y también desde el punto de vista del ánimo de los ceutíes que está embargado por la angustia, la inquietud y la incertidumbre".

Y ha aprovechado que estamos en campaña electoral para pedir el voto para el PP: "El día 29 tenemos una luz de esperanza, tenemos la oportunidad de que esto cambie y se dé importancia a la integridad territorial, a la soberanía de España y a los derechos de 83.000 habitantes".

Sobre la invasión cautelosa de Canarias ha expresado su solidaridad absoluta y ha relatado la particularidad del caso canario. "Ha habido una articulación desde Marruecos de la invasión, desde el punto de vista de la preparación, del diseño, de la ejecución, de la intervención de las autoridades marroquíes". Y ha recordado "la salida de los ministros marroquíes al día siguiente de la invasión diciendo que Ceuta y Melilla son ciudades ocupadas".

También ha criticado la presencia del buque insignia de la armada marroquí en aguas españolas cerca de la frontera de Ceuta: "Frente a eso nos encontramos con un presidente del Gobierno sumiso con Marruecos, diciendo que no han tenido nada que ver, que todo lo que ha hecho es colaborar cuando hay evidencias de todo lo contrario". "Lo que es evidente es que ha puesto más interés en disculpar a Marruecos que en proteger nuestra integridad, nuestra soberanía y los derechos de los ceutíes y por eso no quiere que se hable de esto", ha añadido el presidente de la ciudad autónoma.

"Confianza absoluta en la Audiencia Nacional"

Ante la actuación de la juez Tardón en el caso de la invasión de Ceuta, ha dicho que "tiene una confianza absoluta en la Audiencia Nacional y que está justificada su intervención". "En un estado de derecho cuando se ponen en riesgo sus pilares, la verdad y la justicia tienen que ir asociadas", ha remarcado Vivas. Además, ha destacado que "la juez Tardón ha actuado con una absoluta independencia y se tiene que llegar al trasfondo de por qué se actuó como se actuó, por qué no se atendieron las advertencias de los días previos, por qué no se quiso actuar durante la invasión y por qué no se ha querido actuar de manera decidida, enérgica y contundente para devolver la normalidad a Ceuta".

Y ha mostrado el deseo de saber porque eso tiene que tener una explicación, "la causa que está detrás de esto lo tenemos que saber, es un derecho que tenemos los ceutíes, los españoles y es una exigencia del estado de derecho".

El presidente de Ceuta ha mostrado su preocupación por que "cuatro meses después" de la invasión "el Gobierno no nos da el dato de quiénes entraron, quiénes han salido y los que están" todavía dentro de la ciudad. Además, ha asegurado que "está claro que agentes marroquíes entraron en Ceuta y que han permanecido" allí al menos durante un tiempo y "el Gobierno debería saber si hay agentes que forman parte de los servicios de inteligencia, policías o miembros del ejército" marroquí dentro de Ceuta y que esto, lógicamente, es una prioridad de seguridad nacional.

"La solución" pasa, según Vivas, por "cambiar de Gobierno" y "a partir de ahí se le dará la importancia que tiene" al problema de su ciudad y se normalizarán las relaciones con el vecino de frontera: "Exigimos de forma categórica que Marruecos nos respete", ha dicho el popular, "es una condición inexcusable para mantener una buena relación de vecindad".

"Ceuta ha demostrado que España existe"

Juan Jesús Vivas ha querido destacar que "también hay esperanza" en la ciudad, entre otras razones porque "el PP se ha volcado con Ceuta con su presidente a la cabeza" y, sobre todo, porque "el pueblo de Ceuta ha dado un ejemplo de coraje, valor y dignidad, no se ha rendido, no se ha resignado, le ha plantado cara a la invasión y al abandono de Sánchez".

Para el presidente de la ciudad autónoma la reacción a lo ocurrido ha tenido una gran importancia: "Ceuta ha demostrado que España existe, que no es solamente un mapa o unas instituciones, una geografía", sino que "está en el corazón de los españoles" y "Ceuta ha despertado el patriotismo, un patriotismo constructivo, constitucional, liberal…".

Además, ha recordado que el PP se ha comprometido a que la ciudad autónoma "tendrá un futuro en el que dependa de España y de Europa" y en el que "tenga estabilidad, paz y prosperidad" para los ceutíes.

Finalmente, ha recordado que "Ceuta significa en estos momentos la dignidad nacional" y que es "una ciudad que es un modelo de convivencia, nuestra población es multicultural y también estamos defendiendo eso, la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la libertad de credo y la convivencia" y se ha mostrado convencido de que "a partir del 29 daremos el primer paso para despertar de esta pesadilla".