Sólo una palabra fue más repetida que "bulos" y esa fue "involución". Pero Pedro Sánchez pronunció hasta 12 veces la primera durante el debate celebrado anoche. Fue su expresión comodín cada vez que le acusaban de algo. Lo lleva siendo en realidad desde los famosos cinco días de reflexión que el presidente del Gobierno se tomó cuando fue imputada su mujer, Begoña Gómez.

Pero se dio la extraordinaria situación de que los espectadores fueron testigos de la fabricación de un bulo en vivo y en directo. Y no lo elaboró, precisamente, el bloque de derechas. Ocurrió en uno de los encontronazos entre el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la líder de Frente Amplio, Ada Colau. "Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta y usted, calladita", le reprochó el líder de los populares a la exalcaldesa de Barcelona, afeándole así haber guardado silencio acerca de los múltiples escándalos que acorralan al Ejecutivo.

Pedro Sánchez vio rápidamente en ese "calladita" la posibilidad de golpear a Feijóo: "¿Por qué habla de calladita? Un poco de respeto", dijo para mentar después otra de sus palabras comodín: "machismo". Los medios cercanos a la órbita gubernamental corrieron prestos a manipular las palabras del candidato del PP hasta que la evidencia hizo a más de uno descolgarse, aunque con matices. "Feijóo no mando (sic) callar a Colau. Pero el 'y usted calladita', con el dedito en la boca, sigue siendo igualmente impresentable", señaló el director de eldiario.es, Ignacio Escolar.

Este argumento lo replicarían después los socialistas y el propio Sánchez que, en una entrevista concedida a la cadena SER ya este viernes, ha subrayado que, en cualquier caso, le parece "claramente machista y absolutamente desafortunado". Los que no se han bajado de la trola ni aunque esta haya quedado al descubierto, por la tozudez de la realidad de lo que allí se dijo, han sido los integrantes de Frente Amplio.

La formación de Ada Colau colgó en sus redes un corte de apenas 7 segundos donde se escucha el "calladita" de Feijóo sin ningún tipo de contexto. Y este viernes sus dirigentes insisten en el embuste. "En este país las mujeres hace mucho tiempo que no tienen ni por qué, ni ganas, ni obligación de estar calladitas", ha afirmado el cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado.

No es la primera vez que la izquierda fabrica un bulo en directo durante esta campaña. De hecho, ya lo había hecho 24 horas antes del debate. Algunos medios afines al Gobierno destacaron el miércoles a última hora de la tarde que el PP no logró llenar la Caja Mágica durante el acto central de campaña de Feijóo en Madrid, a pesar de las apabullantes imágenes que indicaban lo contrario. Para apoyar esta manipulación de la realidad, que daba a entender un fiasco de los populares, hicieron acompañar el texto de fotografías que mostraban los asientos de algunas gradas superiores o del centro de la pista vacíos cuando el acto aún no había comenzado.

En este punto cabe informar de que el mitin tuvo que empezar con retraso, pues la dificultad del tráfico un miércoles en hora punta en la capital provocó que muchos de los asistentes no llegaran a su hora, incluido el propio Feijóo, que más tarde justificó así su demora. Pero todo ello sirvió para que militantes, simpatizantes del PSOE y otros habituales de la órbita gubernamental salieran en tromba a replicar el bulo.

Este pinchazo en el mitin de Feijóo y Ayuso es el preludio de lo que ocurrirá el domingo. Por cierto, el viernes en ese mismo sitio estará Pedro Sánchez y comprobaremos la brutal movilización progresista. pic.twitter.com/KRgVuNgB3f — Víctor Camino (@VictorCaminoVlc) November 25, 2026

En Libertad Digital facilitamos el vídeo íntegro del acto donde se puede verificar con facilidad la capacidad de convocatoria del PP un miércoles no festivo en Madrid. Este mismo viernes es previsible que el PSOE insista en este mismo bulo pues Pedro Sánchez ofrecerá su acto de cierre de campaña desde este mismo lugar, la Caja Mágica y los socialistas buscan superar el aforo de los populares. Sea como fuere, los apoyos definitivos se comprobarán este domingo 29 de noviembre en las urnas.