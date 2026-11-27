En el último debate de la campaña electoral de las elecciones del 29 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optó por presentarse como un "político íntegro" y líder de un gobierno "limpio" en el difícil bloque sobre corrupción. Sánchez, como suele, redujo los escándalos en torno a su Gobierno a José Luis Ábalos y Santos Cerdán y se jactó de haber actuado contra ellos. "La corrupción cero no existe", dijo, algo que le rebatió Ada Colau en uno de los escasos momentos de choque entre ellos.

Frente a afirmaciones como que con él "España ha mejorado en rankings de calidad democrática", el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, respondió que él no admitiría "la delincuencia en la administración pública". "Se les acabó el chollo", dijo, y "tenga cuidado: voy a hacer una auditoría de arriba a abajo de lo que ha gastado" y del "saqueo" a las cuentas públicas.

Mientras esto ocurría en plató, fuera, en el análisis en las redes sociales, figuras como Cayetana Álvarez de Toledo contestaron a las afirmaciones de Sánchez sobre su "limpieza gobernando".

Tras citar su frase "Yo soy un político íntegro y mi Gobierno es un Gobierno limpio", la número dos de Feijóo publicó en X una rotunda lista de los "casos de corrupción y causas judiciales vinculadas al Gobierno y al PSOE durante la era Sánchez" desde 2018 a 2026.

1. Condenados

—José Luis Ábalos. Exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE. Condenado a 24 años y 3 meses de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

—Koldo García. Exasesor de Ábalos. Condenado a 19 años y 8 meses de prisión.

—Víctor de Aldama. Comisionista. Condenado a 4 años y 6 meses de prisión, con suspensión de la ejecución de la pena por su colaboración con la Justicia.

—David Sánchez. Hermano del presidente del Gobierno. Condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa. Sentencia recurrida.

—Miguel Ángel Gallardo. Expresidente socialista de la Diputación de Badajoz. Condenado a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación.

—Otros nueve acusados del caso del hermano de Sánchez. Condenados a nueve años de inhabilitación.

—Álvaro García Ortiz. Exfiscal general del Estado. Condenado a 2 años de inhabilitación y 7.200 euros de multa por revelación de secretos.

«Yo soy un político íntegro y mi Gobierno es un Gobierno limpio». Casos de corrupción y causas judiciales vinculadas al Gobierno y al PSOE durante la era Sánchez (2018-2026): 1. Condenados —José Luis Ábalos. Exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.… — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 26, 2026

2. Pendientes de juicio

—Begoña Gómez. Esposa del presidente del Gobierno. Pendiente de juicio ante jurado popular por tráfico de influencias y malversación. La Fiscalía solicita su absolución.

—Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias el Tito Berni. Exdiputado socialista. caso Mediador. Pendiente de juicio en relación con una presunta trama de sobornos y favores a empresarios. DatosClaros

3. Investigados

—Santos Cerdán. Exsecretario de Organización del PSOE. Investigado por presuntas comisiones ilegales en adjudicaciones de obra pública. Pasó varios meses en prisión provisional.

—José Luis Rodríguez Zapatero. Expresidente del Gobierno. Investigado por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en relación con el rescate de Plus Ultra. También por presunto delito fiscal y contrabando en una pieza separada relativa a unas joyas.

—Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Hijas de Zapatero. Citadas como investigadas.

—Leire Díez. Exmilitante socialista. Investigada por presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas y actuaciones dirigidas a obstaculizar investigaciones judiciales.

—Vicente Fernández. Expresidente de la SEPI.

—Belén Gualda. Presidenta de la SEPI.

—Bartolomé Lora. Vicepresidente de la SEPI.

—Joseba Antxon Alonso. Empresario vinculado a Servinabar.

—Gaspar Zarrías. Exvicepresidente de la Junta de Andalucía.

—Javier Pérez Dolset. Empresario investigado en el caso Leire Díez.

—Isabel Pardo de Vera. Expresidenta de Adif. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su procesamiento.

—José Vicente Berlanga. Expresidente de Enusa. Investigado en la trama SEPI.

4. Otros asuntos

—Contrato de las pulseras antimaltrato e investigación de la Fiscalía Europea.

—Contrataciones de Jessica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas, acreditadas en la sentencia de Ábalos.

—Adjudicaciones de Servinabar.

—Contratos de mascarillas de Canarias y Baleares.

—Presuntas irregularidades en Mercasa, Enusa, Isdefe, Cofivacasa y Sepides.

La diputada también en X hizo un demoledor análisis del papel de la izquierda en el debate y el protagonismo de Ada Colau.

Sánchez está desahuciado. En el primer debate perdió la presidencia del Gobierno.

En el segundo, el liderazgo de la Oposición. #DebateaCuatro — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 26, 2026

"Sánchez está desahuciado. En el primer debate perdió la presidencia del Gobierno. En el segundo, el liderazgo de la Oposición", dijo la diputada, que ha enfatizado en la recta final de la campaña la importancia de que la brecha entre PP y PSOE sea lo suficientemente amplia como para mandar a Sánchez "a casa" y hacer inviable que pueda permanecer como líder del PSOE.