La resaca del debate a cuatro ha centrado el editorial de Carlos Cuesta en La Noche de Cuesta, de esRadio. El periodista ha puesto el foco en la actuación de Pedro Sánchez y en el papel que, a su juicio, desempeñó Ada Colau durante el enfrentamiento con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Cuesta ha descrito a los representantes de la izquierda como un bloque político y ha ironizado sobre la supuesta independencia de la dirigente de Sumar: "No podían estar más unidos. Es que eran siameses".

A juicio del periodista, Sánchez tuvo dificultades para responder a Feijóo y recurrió al apoyo de Colau durante distintos momentos del debate. "Un Pedro Sánchez incapaz de contestar a Alberto Núñez Feijóo", ha resumido Cuesta, que también ha asegurado que el presidente necesitó que la exalcaldesa de Barcelona "le fuera salvando el pellejo".

Cuesta ha cuestionado especialmente la intervención de Colau cuando se abordó la corrupción. La dirigente reconoció que en algunos momentos el Gobierno "no se ha estado a la altura" y que quizá no había transmitido una sensación suficiente de control. Sin embargo, también defendió que Sánchez había hecho todo lo posible cuando se descubrieron los casos.

Los casos de corrupción y las explicaciones de Colau

Cuesta ha enumerado varios de los episodios que, según ha expuesto, rodean al PSOE y al Gobierno. Ha hablado de "dieciséis casos de corrupción" y ha mencionado las informaciones sobre contratos de Correos por unos 80 millones de euros, uno de los cuales habría terminado en una empresa vinculada al socio de Begoña Gómez.

También ha aludido a las informaciones sobre una supuesta trama que habría contactado con un clan de narcotraficantes para intimidar a una juez. En este punto, ha destacado las declaraciones de Cynthia Rocho en sede judicial, difundidas por Libertad Digital, en las que, según ha explicado, habría afirmado que sabía que "eliminar era eliminar" y que recibió instrucciones para causar daño físico. Cuesta ha relacionado esas manifestaciones con la juez Biedma, que investigaba al hermano del presidente.

"Había que conseguir parar un juicio", ha denunciado el periodista, que ha calificado de especialmente grave que se intentara, según las acusaciones que ha repasado, interferir en una investigación judicial. "En una democracia, en un Estado de Derecho teórico, había que parar la actuación judicial como si estuviésemos delante de la mafia calabresa", ha señalado.

El editorialista ha cuestionado que Colau defendiera que Sánchez había actuado cuando se conocieron los hechos. "Se descubrió a sí mismo", ha ironizado, antes de insistir en que, a su juicio, el problema no se limita a la falta de una respuesta política, sino que afecta al entorno del propio presidente.

Feijóo reprocha a la izquierda sus silencios

Otro de los momentos del debate que Cuesta ha destacado ha sido el enfrentamiento entre Feijóo y Colau a cuenta de la expresión "calladita". El líder del PP reprochó a la dirigente de izquierdas que no hubiera alzado la voz ante distintas actuaciones del Gobierno. "Y usted calladita, efectivamente, porque estuvo calladita todo el rato y no dijo ni mu", afirmó Feijóo.

Cuesta ha respaldado el sentido de esa crítica y ha recordado que el líder popular también señaló la actitud de los integrantes de Sumar ante el caso de Mónica Oltra. Feijóo reprochó a la izquierda que hubiera apoyado a la exvicepresidenta valenciana mientras se cuestionaba la credibilidad de la menor que denunció los abusos cometidos por el entonces marido de Oltra.

"¿Y qué hicieron ellos, los del feminismo? ¿Qué hicieron ellos? Darle palmaditas a Mónica Oltra", ha recordado Cuesta, que ha cuestionado que las formaciones de izquierdas no mantuvieran la misma actitud crítica ante todos los casos.

El periodista ha contrapuesto, además, la polémica por el "calladita" con otras intervenciones de representantes socialistas y de Más Madrid. Ha recuperado el "que te calles, Ayuso" de Salvador Illa y una intervención de la concejal Carolina Alías en la que se pidió que los miembros de la derecha permanecieran "callados".

"¿Entonces no es machismo? Cuando lo dice un socialista no es machismo", ha ironizado Cuesta, que ha denunciado lo que considera un doble rasero en la interpretación de esas expresiones.

La petición de dimisión a Sánchez y la polémica sobre Correos

El editorial también ha repasado el momento en que Feijóo pidió a Sánchez que se comprometiera a dimitir si no ganaba las elecciones o no lograba capacidad para gobernar. Cuesta ha recordado que el líder del PP le planteó directamente esa posibilidad y ha criticado que el presidente no haya asumido, a su juicio, la responsabilidad política que implicaría una derrota electoral.

"Él no cree en la democracia, él no cree en la responsabilidad política, él no cree en un proyecto llamado España", ha afirmado el periodista al interpretar la actitud de Sánchez. Y ha añadido: "Él cree en que España le tiene que servir a él, en que su partido le tiene que servir a él y en que las instituciones no tienen ni que existir para que él se pueda servir de ellas".

En ese contexto, Cuesta ha recuperado una información sobre los votos por correo de las elecciones generales de julio de 2023. Según ha relatado, determinadas papeletas habrían sido apartadas en un almacén y posteriormente destruidas. El periodista ha reclamado que se investigue lo sucedido y ha asegurado que la información identifica los barrios madrileños de procedencia de esos votos, que ha descrito como zonas de predominio electoral de la derecha.

"A toda esa gente se le ha robado la capacidad de votar", ha denunciado. También ha mencionado a Leire Díez, por su supuesta participación en la gestión del voto por correo durante aquel periodo. Las posibles irregularidades y las responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos deberán ser acreditadas mediante una investigación.

La juez Biedma y las acusaciones sobre las cloacas

Cuesta ha dedicado otro tramo de su intervención al intercambio entre Feijóo y Sánchez sobre el supuesto intento de intimidación a la juez Biedma. El líder del PP afirmó: "Yo espero que el señor Sánchez no me mande a los Rochos, como le mandó desde las cloacas que usted dirigía a la jueza que investigaba a su hermano".

El periodista ha relacionado esa referencia con las declaraciones judiciales que atribuye a Cynthia Rocho y con las informaciones sobre los contactos de una supuesta trama con un clan de narcotraficantes. Según su relato, el grupo habría rechazado participar en una operación de ese tipo.

Cuesta ha cuestionado que Sánchez no haya ofrecido explicaciones que considera suficientes sobre las personas relacionadas con las distintas investigaciones. Para ilustrarlo, ha reproducido las negativas del presidente a conocer a determinados implicados y ha recordado las relaciones que, según ha expuesto, habrían mantenido con él.

"Es un mentiroso crónico y en los asuntos más graves", ha sentenciado. El periodista también ha recordado la frase de José Luis Ábalos —"yo en lo personal no le conocía"— para establecer un paralelismo con las explicaciones ofrecidas por el presidente.

Abascal acusa a Sánchez de utilizar el dolor en campaña

Otro de los momentos que Cuesta ha analizado ha sido el choque entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez después de que el líder de Vox calificara al presidente de "buitre". Sánchez respondió: "El dolor se acompaña, no se hace campaña con él", y reprochó a Abascal que no hubiera respetado el luto por el accidente ferroviario.

Cuesta ha cuestionado esa acusación y ha contrapuesto las palabras del presidente con los actos de campaña que, según ha relatado, se celebraron después del siniestro. Ha mencionado los bailes, la kiss cam y las muestras de celebración que atribuye a los actos del PSOE, mientras algunas víctimas todavía no habrían recibido las primeras ayudas económicas.

"¿Cómo se acompaña en el dolor si no se va a ver a las víctimas?", se ha preguntado. "¿Se acompaña con el mando a distancia?", ha añadido, antes de reprochar al presidente que no hubiera acudido a visitar a los afectados.

El periodista ha recordado también la gestión de la dana de Valencia y la frase atribuida a Sánchez: "El que quiera recursos, que los pida". Cuesta ha utilizado ese episodio para cuestionar el discurso de empatía del jefe del Ejecutivo y ha preguntado cómo podían solicitar ayuda quienes estaban sufriendo las inundaciones.

"Pedro Sánchez es una completa farsa. Solamente sirve a sí mismo", ha concluido el editorialista, que ha acusado al presidente de estar dispuesto a pactar con cualquier formación con tal de permanecer en el poder. Una crítica que ha extendido a la actuación del Gobierno ante la corrupción, las tragedias recientes y las polémicas que marcaron el debate a cuatro.