La máxima categoría laboral a la que se puede aspirar en la Policía Nacional es la de comisario principal. No hay nada más por encima de ella. Entre este selecto grupo de policías se escoge a los miembros de la Junta de Gobierno y a los responsables de las Comisarías Generales. Es el colofón a la carrera policial, pero también es cierto que no garantiza un puesto entre los escogidos por el director general de la Policía, un puesto de designación totalmente política.

Hace sólo unas semanas juraron su nueva categoría de comisarios principales los 13 comisarios que este año habían accedido al curso de ascenso. Son los integrantes de la XXVII Promoción. En ese acto contaron con la presencia no sólo del director general o responsable político de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, sino también de la número dos del Ministerio del Interior y secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.

Entre los integrantes de la promoción destacaba un hombre por encima del resto. Se trataba del nuevo comisario principal José Alberto Carba González, que en los últimos años se ha visto envuelto en varios casos muy mediáticos que, además, han concluido con los tribunales dando un portazo a las investigaciones que el mando policial ha dirigido y dando la razón a los investigados por el mando policial.

El más llamativo y más reciente fue el de la detención del músico y compositor Nacho Cano. El arresto se produjo en julio de 2024 en el marco de una investigación a raíz de la denuncia de una becaria mexicana que había llegado a España para aprender y trabajar en el espectáculo musical Malinche. Carba y sus agentes detuvieron a Cano por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros.

El recorrido judicial del caso terminó dando un giro radical y respaldando la versión del productor musical frente al criterio policial. La Audiencia Provincial de Madrid acordó finalmente el sobreseimiento provisional de las actuaciones al concluir que no existía delito alguno y que la entrada de los jóvenes artistas en territorio español se había tramitado conforme a los cauces legales establecidos para estudiantes en prácticas.

Otro de los episodios más controvertidos bajo su responsabilidad policial fue la detención del bailaor y coreógrafo Rafael Amargo en diciembre de 2020. La operación, impulsada también por agentes adscritos a su comisaría, culminó con el arresto del artista madrileño y de varias personas de su entorno cercano en plena campaña de promoción teatral, acusados formalmente de pertenencia a organización criminal y de tráfico de drogas.

Tras pasar varios días en los calabozos y afrontar una prolongada instrucción marcada por el foco mediático, el caso volvió a desinflarse en los tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia absolutoria para todos los procesados, cuestionando la solidez de los indicios policiales aportados durante la investigación y anulando las intervenciones telefónicas que sustentaban las acusaciones contra el bailaor.

El historial de polémicas del nuevo comisario principal se remonta además al denominado caso de la doctora Elisa Pinto y el empresario Javier López Madrid. Durante su etapa anterior como inspector jefe, Carba elaboró un informe policial en el que desacreditaba las denuncias por acoso y agresión formuladas por la dermatóloga contra el empresario, sosteniendo que la propia víctima había simulado los hechos denunciados ante el juzgado.

Aquel atestado policial propició el archivo inicial de la causa contra López Madrid, pero la posterior investigación judicial del caso Villarejo sacó a la luz mensajes comprometedores enviados por Carba al empresario asegurándole que iban a "ganar" ese partido. Tras la reapertura del procedimiento, la Audiencia Provincial reprochó la actuación policial y tanto el empresario como el excomisario Villarejo acabaron procesados.