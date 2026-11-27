Libertad Digital publica el audio de la declaración judicial de Cintia Rocho, supuesta líder de un clan narco de Badajoz, que fue contactada por la cloaca del PSOE para "eliminar" a la juez Beatriz Biedma mientras investigaba al hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Rocho ratificó este martes por videoconferencia ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, su versión de que el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada le contactó para hacer daño físico a la juez Biedma.

A preguntas de si Sáenz de Tejada se refirió expresamente a Beatriz Biedma como "un puto grano en el culo" y que "a palos aprende el burro", Rocho contestaba que sí.

Posteriormente, era preguntada sobre cómo entendió la expresión de que Biedma tenía que ser "eliminada". Rocho afirmaba: "Pues la entendí como una expresión fea y como una cosa que no me gustaba. Y directamente le dije urgentemente que no y corté la comunicación inmediatamente. Que conmigo no contaran, que yo no estaba para dar palos a nadie, que bastantes problemas tenía yo ya".

"Era una cosa que no me gustaba y que entendí que no era vamos a ir a tomarnos un café con ella. O sea, es como si yo a ti te estoy insinuando algo que a ti no te gusta", añadía.

Posteriormente, era preguntada si Sáenz de Tejada le llegó a ofrecer algo en esa conversación a cambio de hacer daño físico a Biedma. "Es que no tuvo opción ni chance de ofrecerme nada, ni de continuar hacia ninguna parte, porque no le di opción a nada. Le dije claramente que no contara conmigo y básicamente en palabras un poco feas para la Sala, para decirle que se buscara la vida".

Cintia Rocho sobre Leire Díez: "No la conozco de nada"

Durante el interrogatorio, Cintia Rocho era preguntada también sobre si conocía a la denominada fontanera del PSOE Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset. Rocho aseguró no conocerlos y en el caso de Díez descartó incluso haber tenido cualquier tipo de contacto a través de mensajes, WhatsApp o llamada telefónica: "No la conozco de nada".

Posteriormente, era preguntada por las anotaciones en la agenda de Leire Díez sobre las palabras "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano". Rocho afirmaba que ella interpretó que aludían a ella por el contexto, aunque negaba que la llamaran o que fuera conocida en Badajoz con el sobrenombre de "Celsa", apuntando que sólo la empezaron a llamar así tras conocerse dichas anotaciones a través de los medios.

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