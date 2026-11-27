En el último debate entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, cada mirada, gesto con las manos, la posición del cuerpo e incluso la elección cromática de su vestuario funcionó como una declaración de intenciones, que nos deja detalles interesantes más allá de las palabras y los titulares en cuanto a la comunicación no verbal.

Desde un primer momento se vio claramente que era un debate por bloques ideológicos, el de Sánchez-Colau y el de Feijóo-Abascal. El clima osciló entre la frialdad calculada y los choques directos. Mientras que los dos primeros se tutearon, Feijóo y Abascal ni se interpelaron y no hubo ataques gestuales ni verbales entre ellos. Fue Abascal quien se acercó a saludar a Feijóo, un gesto que suele indicar mayor interés en que el saludo se produzca. Abascal solo saludó a Alberto Núñez Feijóo, ignorando a Sánchez y a Colau, visualizando desde un primer momento quién era su aliado y quiénes sus adversarios. Al término del debate, en cambio, sí se produjo el apretón de manos entre los cuatro, aunque el saludo entre Abascal y Colau fue el que más tardó en llegar.

Pedro Sánchez mostró templanza y comodidad manteniendo las manos en los bolsillos. Ya en el atril, y aprovechando su ubicación, aprovechó para utilizar las manos abiertas hacia delante para intentar dar sensación de cercanía, apertura y credibilidad. Frente al perfil más bajo de la semana anterior, ayer recuperó un tono mucho más incisivo y combativo, manteniendo la sonrisa contenida para no parecer descolocado como en el anterior debate.

Aunque en los instantes previos Alberto Núñez Feijóo mostraba cierta inquietud, durante el debate ganó contundencia. Sostuvo un contacto visual firme y diferenció el uso de sus manos, utilizando la derecha para señalar, calcular o aseverar, y la izquierda al abordar derechos o cuestiones sociales. Recurrió con frecuencia a las pausas expresivas, las medias sonrisas irónicas y los cambios de postura para mostrar incredulidad o desacuerdo sin necesidad de interrumpir verbalmente. Su tono de voz fue sobrio, pausado y estructurado para reforzar su perfil de gestor institucional.En los tramos de confrontación abandonó la cadencia moderada para adoptar un registro mucho más cortante e incisivo, especialmente al interpelar a Pedro Sánchez y a Ada Colau. Durante el debate, especialmente mientras intervenía Pedro Sánchez, el movimiento recurrente y nervioso de su pie derecho bajo el atril fue una vía de escape física para liberar la tensión contenida mientras escuchaba los ataques del presidente.

Santiago Abascal fue el primero en llegar al plató, adoptando una postura erguida, sacando pecho y con las manos pegadas al cuerpo para proyectar fortaleza. Al inicio recurrió a la "macrofijación", es decir, apoyar ambas manos en el atril en busca de estabilidad, pero conforme avanzaron los bloques fue soltándose y utilizando de forma recurrente el dedo índice derecho, un gesto vinculado a la imposición de autoridad o el reproche directo para subrayar sus acusaciones y confrontar directamente con Sánchez. Además, mantuvo una postura corporal estable, dirigiendo la mirada con mucha frecuencia directamente a cámara para interpelar al espectador por encima de sus rivales. Uno de sus recursos no verbales más singulares de la noche fue el dominio de las pausas.

Durante muchos momentos del debate, Colau fue la ira contenida. Hizo ajustes mandibulares, que es un gesto asociado a la ira, y usó los dedos en pinza, propios de quien quiere ser categórico. Acusó la tensión en el arranque con continuos desplazamientos laterales del cuerpo, además de deglución frecuente de saliva y manos entrelazadas o apoyadas sobre el atril para contener el temblor. A medida que fue avanzando el debate, Colau intensificó el tono de voz, endureció la expresión facial y adoptó una gestualidad mucho más incisiva y confrontativa para no quedar eclipsada. Durante todo el debate mantuvo una comunicación corporal distendida y de complicidad con Pedro Sánchez.

Otros gestos de comunicación no verbal del debate

Uno de los primeros gestos destacados del inicio del debate fue cuando Colau reprochó a Abascal que no había condenado la violencia machista. El líder de Vox mantuvo una sonrisa ya esbozada y, en ocasiones, miró a María Casado en lugar de a Colau, una forma de restar importancia a quien te acusa y de mostrar que restas importancia a esa persona.

Cuando Abascal jugó con la palabra "buitres", selló los labios y levantó el mentón de forma exagerada, una forma de decir que "no bajo la guardia". También hubo nerviosismo en él por sus constantes recolocaciones y en una mano que sujeta a la otra, aparentemente para contener el temblor.

Cuando Feijóo sacó la pizza del Luna Rossa, Sánchez arqueó las cejas y parpadeó mucho, lo que implica incomodidad y un modo de cortar el contacto visual. También es destacable el momento de interpelación directa a la cámara, con la frase de "amiga, date cuenta" que es un golpe de teatro, es decir, un giro inesperado, llamativo o exagerado que busca sorprender o impactar al público, como en el teatro. Feijóo evitó mirar a Sánchez durante su alegato sobre Ayuso, como una forma de no darle alas.

En cuanto al vestuario, dejó pocas sorpresas, pero sí algunos mensajes. Pedro Sánchez eligió un traje azul Prusia, que es más luminoso que el marino clásico, habitual en él en cumbres internacionales para proyectar calma y profesionalidad. Lució una corbata roja –regalo del director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus– y el pin de la Agenda 2030.

Alberto Núñez Feijóo optó por un impecable traje azul marino con camisa clara y corbata azul oscura para reforzar una imagen clásica de orden, estabilidad institucional y autoridad.

Santiago Abascal dejó atrás los tonos verdes y beige habituales de sus mítines para vestir una americana en tonos azules oscuros, corbata azul y pantalón gris. Con ello buscó moderar visualmente su perfil y hacer resaltar su rostro frente al fondo blanco del estudio.

Ada Colau optó por un conjunto oscuro de chaqueta azul marino de cuello mao y pantalón gris oscuro, con el que buscó proyectar liderazgo, pero que no le favorecía. Sobre su solapa lució un pin con la bandera arcoíris LGTBI.