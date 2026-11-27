Correos ha informado de que un total de 1.012.033 de españoles han votado por correo para las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, lo que supone 1.459.902 votos menos que en las elecciones del 23 de julio de 2023, cuando se alcanzó la cifra récord de 2.471.935 sufragios emitidos por esta vía y en las que Pedro Sánchez mantuvo el poder por la mínima con las dudas sobre una supuesta manipulación del voto por correo.

Las dudas de los españoles sobre el voto por correo, sumadas al hecho de que las anteriores elecciones generales se celebraron en pleno verano, una circunstancia que disparó el uso de este sistema, han llevado a una caída del 59,05 % respecto a los comicios de julio de 2023. En comparación con las generales del 10 de noviembre de 2019, celebradas tras una repetición electoral y en una época del año similar a la actual, cuando se registraron 929.674 votos por correo, la cifra actual supone un incremento del 8,86 %.

La caída del voto por correo se produce también después de los llamamientos del Partido Popular y Vox a acudir presencialmente a las urnas. Como ya informó Libertad Digital, Santiago Abascal pidió directamente a los españoles que no votaran por correo ante sus sospechas de un posible "pucherazo" electoral, mientras que la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, instó a los ciudadanos a "hacer un esfuerzo" y "votar presencialmente". En el PP, Isabel Díaz Ayuso también desaconsejó utilizar este sistema y Jorge Azcón llegó a anunciar que pagaría los desplazamientos de sus hijos para que votaran en Zaragoza. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo reclamó a la Junta Electoral Central mayores garantías de seguridad y custodia del voto por correo, asegurando que confía en los funcionarios de Correos, pero no en sus directivos.

Según ha informado Correos, los votos emitidos representan además el 92,03 % de las solicitudes admitidas, una ratio de participación final similar a la registrada en anteriores procesos electorales. La empresa postal pública ha subrayado este viernes que ha puesto a disposición de los solicitantes el 100 % de las documentaciones electorales, bien mediante su entrega en mano en el domicilio o mediante su aviso para ser recogidas en las oficinas de Correos.

También, que ha puesto todos los recursos organizativos, tecnológicos, logísticos y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le son encomendadas en los procesos electorales. Además, Correos ha aplicado otras medidas como la apertura extraordinaria de oficinas en festivos locales en nueve municipios que celebraban su festividad los días 25 y 26 de noviembre, coincidiendo con los últimos días de admisión del voto por correo, y ha realizado repartos extraordinarios de envíos electorales durante los fines de semana.

Igualmente la empresa pública ha destacado que está haciendo el máximo esfuerzo para coordinar la red logística postal y desplegar todos los medios necesarios para conseguir que los votos admitidos en cualquiera de sus puntos de atención al público en toda España sean entregados el próximo domingo en la mesa electoral correspondiente.

En este sentido ha indicado que para la jornada electoral del 29N establecerá un despliegue logístico especial integrado por más de 15.000 profesionales, entre personal de reparto, oficinas y centros de tratamiento, y movilizará más de 7.400 vehículos de su flota para el correcto desarrollo de su misión. Cuando se abran los locales electorales, un primer equipo de personal de la empresa postal pública entregará los votos en custodia en las 61.033 mesas electorales distribuidas en los 22.493 locales electorales de los 8.132 municipios de España.

Un segundo grupo de empleados y empleadas hará llegar a las mesas electorales aquellos votos por correo que pudieran recibirse durante el transcurso de la jornada y otro equipo recogerá el denominado 'tercer sobre', con el resultado final del escrutinio, de las mesas electorales de todos y cada uno de los colegios electorales del país.