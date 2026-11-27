El plazo para votar por correo y desde el extranjero ya ha finalizado y son muchos los españoles que se han quedado sin poder ejercer su derecho a voto. Es el caso de Eduardo, estudiante de Erasmus en Londres. Nunca ha recibido la documentación. Acudió al consulado para intentar votar presencialmente y se encontró con "las malas maneras" de los funcionarios. Señala que lo que hacían "era literalmente desincentivar el voto" y que la impresión que le trasladaron fue que "cuanta menos gente entrase en ese, en ese consulado y menos gente votase, mejor para ellos".

Como Eduardo, Marcos también está estudiando este cuatrimestre fuera de España, en su caso en Costa Rica. Su nombre, a pesar de haber cursado en tiempo y forma la solicitud de voto, no figuraba en el listado del consulado de San José. Su experiencia coincide con la de Javier y Ana María que viven en Guatemala. Se inscribieron en marzo como residentes pero por un retraso burocrático inexplicable, no se oficializó su inscripción hasta el 4 de agosto. El censo para las elecciones del 29-N es el cerrado el 1 de agosto.

En París, Gema, estudiante de Dirección y Gestión de Empresas, ha atravesado una auténtica odisea, como otro grupo de 200 españoles. Después de esperar durante varias semanas la documentación descubrió a través de Correos que el servicio postal la había entregado a otra persona. En la web figuraba que "se había entregado mi documentación al destinatario o persona autorizada de manera personal" pero en realidad estaba "en una juguetería que nada tenía que ver con mi dirección".

Las quejas acerca del proceso electoral aluden también a inseguridad en la custodia de los votos. Ignacio teme que el voto CERA pueda ser manipulado. Asegura que las urnas del centro de votación se trasladaron al consulado de Chile "sin custodia" y que, una vez allí, se guardaron "en un despacho bajo llave, pero que no iba a haber nadie custodiándolo, ni Policía Nacional ni nadie".

🔴 Españoles en el extranjero ante el 29-N: "Cuanta menos gente entrase en ese consulado, mejor para los funcionarios" 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/C32JhxQ7rC — esRadio (@esRadio) November 27, 2026

Frente a los españoles que se han quedado sin poder votar desde el extranjero, la hija de Raúl podría hacerlo dos veces si quisiera. El pasado verano se trasladó a Palma de Mallorca para comenzar en un trabajo nuevo y "ahora, a la hora de las elecciones, le llegaron las papeletas en Palma de Mallorca para votar y a la vez la llamaron de Huesca, que es donde estaba empadronada antes, donde también tenía que votar y, además, le había tocado mesa electoral".

A la hija de Raúl nadie le dio de baja en el padrón de Huesca. En cambio, a Manuela lo que le preocupa son las altas irregulares en Puente Genil, Córdoba. Cuenta que tiene dos apartamentos turísticos y que ha recibido las papeletas "de por lo menos tres personas" que no están domiciliadas allí "para votar".

Y tampoco las papeletas escapan de la polémica. Un oyente del programa denuncia que las papeletas del Senado que ha recibido su madre en Alcorcón, Madrid, corresponden a la provincia de Pontevedra. Más sorprendente es lo que le ha ocurrido a una familia de Barcelona. En su caso, en las papeletas del PP para la Cámara Alta, los senadores marcados son los de ERC-Bildu.