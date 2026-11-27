El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha analizado en Es La Mañana de Federico las claves del debate electoral celebrado el pasado jueves, en una entrevista marcada por la recta final de la campaña. En este sentido, Federico Jiménez Losantos ha preguntado al líder popular cómo vio que todos los participantes dieran por hecho que gobernará tras las elecciones del próximo domingo, a lo que Feijóo ha admitido que "sentí que durante bastante tiempo del debate pareció que el señor Sánchez y la señora Colau estuvieron todo el tiempo debatiendo conmigo, cuando yo soy el jefe de la oposición".

Precisamente, con respecto a la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate, el candidato del PP ha destacado que "el señor Sánchez parecía un tertuliano más o estaba situado ya en la oposición e intentando ser secretario general del PSOE". De este modo, el líder popular ha incidido en que todo ello "acredita que no le tienen respeto a la gente, porque llevan gobernando siete años de forma ininterrumpida y venían allí para criticar al PP y la postura del jefe de la oposición". De hecho, ha destacado además que "éramos cuatro y había dos contra uno".