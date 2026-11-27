Alberto Núñez Feijóo no se sentará frente a Silvia Intxaurrondo en La hora de La 1 este viernes, último día de campaña electoral antes de los comicios generales del 29 de noviembre. El presidente del Partido Popular tenía de plazo hasta las nueve de la mañana de hoy para formalizar su asistencia al espacio matinal de la cadena pública, pero su agenda oficial ha terminado por despejar cualquier incógnita: a partir de las 9:45 el líder del PP intervendrá en Es la Mañana de Federico para valorar junto a Federico Jiménez Losantos el debate a cuatro que tuvo lugar este jueves y, acto seguido, pondrá rumbo a sus últimos mítines de cierre de campaña en Barcelona y Sevilla.

De este modo se frustra el deseo de Intxaurrondo de volver a sentarse juntos en plató. Y es que pocas entrevistas que nunca llegaron a celebrarse habían acaparado tantos titulares, declaraciones cruzadas y expectación previa como este reencuentro. La sombra del precedente del 17 de julio de 2023 —cuando, a seis días de las elecciones del 23-J, Intxaurrondo se encaró en directo al líder popular a cuenta de la revalorización de las pensiones conforme al IPC—, ha planeado durante toda la campaña sobre la posibilidad de volver a verlos frente a frente en un plató.

El desencuentro entre Génova y la dirección de RTVE venía gestándose desde antes incluso del arranque oficial de la campaña. El Partido Popular había exigido como línea roja que su candidato únicamente fuera entrevistado en un formato de producción propia de los servicios informativos y por profesionales de la casa —como el Telediario o La hora de La 1—, descartando espacios ligados a productoras externas como Mañaneros 360 o Malas lenguas.

Aunque desde la corporación pública recordaron que el magacín matinal es de producción interna desde agosto de 2023 y cumplieron con incluir las entrevistas a los cuatro principales aspirantes en el plan de cobertura supervisado por la Junta Electoral Central (JEC), la cita con Feijóo nunca llegó a cerrarse. Así, de los cuatro líderes convocados, únicamente habrán pasado por el programa Ada Colau, el lunes, y Pedro Sánchez, el miércoles, sumándose la ausencia del líder del PP al plantón protagonizado el martes por Santiago Abascal, cuyo atril vacío fue mostrado en directo por la cadena.

Una semana de incertidumbre

La recta final hacia este desenlace ha estado marcada por una escalada de tensión constante durante los últimos siete días. Todo pareció encarrilarse el pasado viernes, horas después del debate cara a cara organizado por la Academia de Televisión, cuando fuentes de Génova trasladaron a diversos medios de comunicación la voluntad de Feijóo de acudir a TVE este 27 de noviembre sin vetar a Intxaurrondo. Sin embargo, aquel anuncio filtrado a la prensa nunca se tradujo en una confirmación oficial en la redacción de La hora de La 1, desde donde replicaron además que ni siquiera se había terminado de concretar el espacio exacto de emisión.

El choque estalló abiertamente el lunes. Por la mañana, en una entrevista en Espejo Público, Feijóo cargó con dureza contra la radiotelevisión pública, asegurando que "parece una televisión norcoreana", calificando sus informativos de "vergüenza" y denunciando el enriquecimiento de productoras externas con dinero público tras una renovación de la cúpula sin consenso. Aquellas palabras provocaron una insólita reacción conjunta en defensa de los profesionales de la casa por parte tanto de la dirección de RTVE como del Consejo de Informativos. Apenas unas horas después, la propia Silvia Intxaurrondo denunció en directo la "ambigüedad" del PP por anunciar en prensa lo que no confirmaba al programa, un mensaje que respaldó de inmediato en redes sociales el presidente de la corporación, José Pablo López, al señalar que solo Sánchez y Colau figuraban en la agenda oficial.

El martes continuó el cruce de declaraciones: mientras el líder popular dejaba su asistencia en manos de su comité de campaña en los micrófonos de Más de uno en Onda Cero, Intxaurrondo se ofrecía a desplazar el equipo donde hiciera falta para cuadrar su agenda y bromeaba con emitir media hora de berrea —emulando el célebre recurso de David Broncano en La Revuelta— si el candidato no acudía.