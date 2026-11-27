Tras analizar el debate a cuatro que vivimos ayer por la noche, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido poner el acento en la gravedad de la situación que atraviesa España en manos de alguien "obsesionado con el poder" y que "ha okupado la presidencia del Gobierno".

En su opinión, "a la presidencia del Gobierno se va para hacer y no para estar. Y uno es presidente del Gobierno para desgastarse, no para desgastar al país".

Por todo ello, Feijóo ha pedido que la gente el domingo "vote con memoria" y que "vote con esperanza". La situación es crítica y considera Núñez Feijóo que "o España pone fin a la decadencia o entramos en una zona de máxima alerta".

En cuanto a su evolución como candidato, Feijóo ha confesado en esRadio que "no es lo mismo examinarse el primer año que tener los años necesarios para conocer bien el temario". En su opinión, "interpretar España y saber cómo piensan y sienten los distintos territorios" es fundamental para el presidente del PP.

Por este motivo ha destacado que "el problema de la campaña anterior es que no teníamos campaña, porque el domingo ganamos las autonómicas y municipales y el señor Sánchez convocó elecciones el lunes" y el PP no tenía entonces "la movilización que tenemos ahora".

En cualquier caso, lo más importante para el líder popular es que "creo que el PP ha hecho una buena campaña. He disfrutado", concluía, porque "tengo un proyecto para mi país".

Feijóo ha hablado de su evolución y la de su partido, "encontré un partido con el 20% del voto y en un año fuimos capaces de subirlo a más del 30% y ganar municipales y europeas", ha recordado, admitiendo que "España no se abarca en un año, ni siquiera en cuatro" y comentando que ha aprendido mucho durante esta campaña y la ha disfrutado.

También ha explicado que tras los pactos con Puigdemont "no hay legislatura", sino que lo que se vive es la "amoralidad, el colapso, los 131 imputados" del PSOE, y la entrada de Ábalos en la cárcel. "Creo que yo no he cambiado sustancialmente –ha dicho–, lo que ha cambiado es la situación de España y yo he de ser consecuente".

Los compromisos de Feijóo

Sobre la posible situación tras el 29-N, Feijóo ha asegurado que "no tengo miedo, sé a lo que me voy a enfrentar, sé que hemos visto la huelga electoral de los sindicatos, pero no tengo miedo, yo sigo a los españoles, no tengo más intereses que los generales y no tengo más compromisos que aceptar".

Y se ha comprometido a que "si los españoles votan cambio y yo asumo la presidencia del Gobierno, cumpliré mi deber cueste lo que cueste, pero al final del mandato España estará mejor".

"Los españoles tienen que saber –ha prometido– que vamos a recuperar el Estado de derecho, que habrá un presidente del Gobierno que gobierne para todos y que el presidente del Gobierno no tiene miedo porque si cometo un error, si mi equipo comete algún error", ha dicho.

Además, ha insistido en que "el que lo cometa se va y después de 30 años comprenderá usted que estoy lo suficientemente entrenado para que el primero que no cometa errores sea yo, mi biografía política la pongo como aval de que no acepto actos ilegales, ni comisiones ni chapuzas".

Y finalmente ha asumido también importantes compromisos respecto a la corrupción: "No voy a indultar a ningún condenado por malversación, voy a reponer el delito de secesión y voy a subir las penas por malversación. Si eso perjudica a los políticos del Gobierno, que probablemente sí, pues lo siento".