Uno de los momentos más desconcertantes del debate a cuatro previo a las elecciones del próximo 29 de noviembre llegó cuando en el último bloque, el referido a la política internacional, Pedro Sánchez se jactó de haber hecho la mili y haber "jurado la bandera" frente a sus rivales. El presidente del Gobierno, a quien en campaña también se le ha visto envolverse de nuevo en la bandera de España, decidió contestar así a Santiago Abascal cuando el líder de Vox le echó en cara que era el "candidato marroquí" de las elecciones del próximo domingo.

"El futuro de España se va a decidir aquí", dijo Abascal, "ni en Bruselas, ni en Tel Aviv ni por supuesto en Rabat", enumeró entre otras capitales el líder de Vox. Sánchez saltó entonces diciendo "van de patriotas y de los tres el único que ha hecho la mili y ha jurado la bandera he sido yo".

#DebateA4RTVE | Pedro Sánchez (@sanchezcastejon), candidato del PSOE: "Van de patriotas aquí el señor Feijóo y el señor Abascal, y de los tres el único que ha hecho la mili y ha jurado la bandera de España he sido yo" pic.twitter.com/gSWKKsuYAB — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 26, 2026

Mientras Abascal le retaba a hablar del servicio militar obligatorio, Sánchez reprochó a Abascal y Feijóo que hayan "aplaudido" los "insultos" de Milei, Donald Trump y Benjamin Netanyahu y "hablen mal de España cuando salen fuera".

En las redes sociales, mientras, el dimitido Óscar Puente salió al rescate de Sánchez con una foto de un joven presidente jurando la bandera en el servicio militar obligatorio y Ferraz se la distribuyó a los medios.

"¿Pero qué ven mis ojos? El felón jurando bandera mientras los patriotas se escaqueaban de hacer la mili. Uno con prórrogas y el otro con un informe médico trucho. ¡Vaya fin de campaña!", dijo el exministro mientras la órbita sanchista también jaleaba la mención de la mili de Sánchez, que en efecto hizo un servicio militar que era entonces obligatorio y que en un nuevo giro de guion quiso presentar así al presidente como un "patriota".

¿Pero qué ven mis ojos? El felón jurando bandera mientras los patriotas se escaqueaban de hacer la mili. Uno con prórrogas y el otro con un informe médico trucho. ¡Vaya fin de campaña! https://t.co/eBS91VeTKY pic.twitter.com/PABCBItf5n — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 26, 2026

El debate tuvo otros momentos destacados con un Sánchez afanado en contestar con la palabra "bulo" a muchas afirmaciones de Abascal y Feijóo. También fue particularmente intenso el momento en que Núñez Feijóo usó la pizzería favorita de Sánchez para poner en evidencia el aumento de los precios en España. Según explicó, los precios del restaurante Luna Rossa, donde el líder del PSOE tomaba pizzas "cojonudas" en la oposición y muy próximo a una de las saunas propiedad de su familia política, se han incrementado un 45% desde que está en Moncloa.