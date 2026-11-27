Los espectadores del debate a cuatro celebrado a tres días de las elecciones del 29 de noviembre fueron testigo de la fabricación de un bulo en directo. Ocurrió en uno de los encontronazos entre el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la líder de Frente Amplio, Ada Colau, a cuenta de las catástrofes ferroviarias de Adamuz y Urda y la DANA. "Vergüenza" le tendría que dar mantener a Carlos Mazón aforado, dijo Colau, "¿cómo puede decir eso de buena gestión" cuando "más de 230 víctimas esperan justicia y reparación?".

"Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta y usted, calladita", respondió Feijóo en clara alusión a cómo en cada escándalo que ha rodeado al presidente del Gobierno sus socios de coalición han optado por ponerse de perfil o por tibias críticas que nunca llegaron a la ruptura del Ejecutivo.

Pedro Sánchez vio rápidamente en ese "calladita" la posibilidad de golpear a Feijóo: "¿Por qué habla de calladita? Un poco de respeto", dijo para mentar después la palabra clave: "machismo". "Respeto completo", contestó Feijóo, "no manipule, si lo han visto todos los espectadores".

En efecto, todos los espectadores vieron el contexto de la frase, pero en la órbita de la izquierda dio lo mismo y ministros de Pedro Sánchez, miembros de Frente Amplio y Podemos y periodistas de medios afines se lanzaron contra Feijóo en algún caso no con el fragmento completo del rifirrafe, sino con la frase de apenas cuatro segundos sacada de contexto. Ese fue el caso de la ministra de Sanidad, Mónica García.

"Usted calladita" Así nos quieren a las mujeres. Por eso el 29N, todas a votar cobra su represión. pic.twitter.com/s9TxDNgq6s — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 26, 2026

"Si hubiera un machistómetro en el debate, Feijóo lo reventaba", dijo la exministra Pilar Alegría, cuyo comentario fue rápidamente acallado por la dirigente popular Alma Ezcurra:

A las mujeres nos mandaron estar "calladitas" durante siglos. El último en intentarlo se llama Feijóo y la machirulada le saldrá muy cara el domingo. pic.twitter.com/ezFjHiYl6M — Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) November 26, 2026

El machistómetro lo reventó Ábalos en el Parador de Teruel. Y tú, Pilar, calladita https://t.co/2TRUP9IYhY — Alma_Ezcurra (@ALMA_EZCURRA) November 27, 2026

María Jesús Montero, al contrario de sus compañeras, sí publicó el vídeo completo pero acompañado de una interpretación que chocaba con lo que se escuchaba en las imágenes: "Feijóo nos quiere calladitas. Pero las mujeres no hemos conquistado nuestros derechos para que nadie venga ahora a decirnos que bajemos la voz".

Feijóo nos quiere calladitas. Pero las mujeres no hemos conquistado nuestros derechos para que nadie venga ahora a decirnos que bajemos la voz. No, no vamos a callarnos ante quienes cuestionan la igualdad, niegan la violencia machista y pretenden que las mujeres demos un paso… pic.twitter.com/qUA1PpdEV4 — María Jesús Montero (@mjmonteroc) November 27, 2026

Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE, auguró que la "machurilada le saldrá muy cara el domingo".

A las mujeres nos mandaron estar "calladitas" durante siglos. El último en intentarlo se llama Feijóo y la machirulada le saldrá muy cara el domingo. pic.twitter.com/ezFjHiYl6M — Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) November 26, 2026

Entre muchos periodistas y tertulianos de izquierdas la interpretación fue unánime. Sara Santaolalla llamó "machista de manual" a Feijóo.

Feijóo a Ada Colau: «Y usted, calladita». Cuando una mujer te planta cara, tu respuesta es mandarla callar.

Eres un machista de manual, Alberto. — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) November 26, 2026

Esther Palomera señaló con el clip de vídeo que Feijóo "pierde los papeles con Colau".

Usted, Calladita!!!! Feijoo pierde los papeles con Colau — Esther Palomera (@estherpalomera) November 26, 2026

Y el director de eldiario.es Ignacio Escolar, si bien admitió que Feijóo "no mandó callar a Colau", dijo que "el 'y usted calladita', con el dedito en la boca, sigue siendo igualmente impresentable".

Feijóo no mando callar a Colau. Pero el "y usted calladita", con el dedito en la boca, sigue siendo igualmente impresentable. Aunque la reñida medalla de oro machista se la lleva Abascal con lo de "usted no es capaz de enfrentarse a mí, tiene que traer a esta señora para el… — Ignacio Escolar (@iescolar) November 26, 2026

Como era previsible, el PSOE siguió aferrado a la interpretación torticera del momento un día después del debate, en el que fuentes socialistas ya mostraron entusiasmo ante la frase "y usted, calladita" y emprendieron el intento de rentabilizarla políticamente incluso sin descartar convertirla en merchandising, como ya hicieron con "perro sanxe".

"A Feijóo le ha salido lo que lleva dentro", alegaron, informa Leticia Barquín, vaticinando una mayor movilización sobre todo de las mujeres de centroderecha.

El propio Feijóo, nada más salir del debate, se declaró dispuesto a retirar el término si con ello había molestado a alguien. "Si he molestado a alguien, por supuesto lo retiro", dijo ante los periodistas. "Pero ya está bien de hacer teatrillo. Creo honradamente que hemos hecho un debate leal", apostilló.

El teatrillo, no obstante, continuó con Sánchez y la plana mayor de su partido al frente. El candidato socialista señaló que "la España de 2026 no tiene calladitas a las mujeres" y que estas van a hablar "alto y fuerte con su voto" el próximo domingo para apoyarle a él. Y añadió, en un mitin en Plasencia, que fue "lamentable" ver al jefe de la oposición "levantar el dedo y decir 'tú, calladita'" a la candidata del Frente Amplio.

Nosotros no queremos a las mujeres calladitas. Este #29N, Vota PSOE ❤️ pic.twitter.com/nBZMyfKE1p — PSOE (@PSOE) November 27, 2026

Frente a quienes las quieren calladitas, más derechos y más voz. El 29N #VotaPSOE. #LaFuerzaDeLasMujeres pic.twitter.com/zVS4m6XlKl — PSOE (@PSOE) November 27, 2026

En las redes sociales, el PSOE lanzó imágenes de gorras con el lema "Make Feijóo calladito el domingo", a imagen de las gorras en apoyo a Donald Trump, y pancartas dirigidas a las mujeres: "Nosotros no las queremos calladitas".