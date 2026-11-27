Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza el debate de anoche y el duelo de coaliciones.

Duelo de coaliciones

Último día de campaña, marcado por el debate a cuatro entre los candidatos de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio. Un debate que deja un sabor a despedida. "Adiós, bipartidismo: hola, bibloquismo", titula Rebeca Argudo una columna que resume bien lo que se vio anoche. De manera más mundana escribe Ignacio Peyró en El País que fuimos testigos de "un partido de dobles", como en el tenis.

Hasta tres diarios —El Mundo, La Razón y ABC— coinciden en emplear el término "pinza" para describir la actitud de Pedro Sánchez y Ada Colau ante Núñez Feijóo. También es la palabra que elige el editorialista de Libertad Digital: "pinza de bulos y demagogia" contra PP y Vox.

Se habla mucho del cambio de actitud del presidente respecto al cara a cara de la semana pasada con Feijóo. Escribe Natalia Junquera en El País que "Sánchez subió varios pantones de tono y de todo", que "no solo cambió de maquillaje, también de estrategia". Para Javier Redondo ayer "apareció el Sánchez pendenciero, bulero, crecido y faltón que no dedicó una palabra a las víctimas de Adamuz ni Urda pero deleitó con creces a su parroquia". Mientras, La Razón considera que "el bloque del centro derecha se respetó y proyectó una imagen de mayor compatibilidad".

Aunque dice ABC que el "debate deja todo igual", para Vozpópuli "fortaleció la alianza entre PP y Vox y Sánchez desperdició su última baza". Los analistas de El País señalan como vencedora a Colau. Es la opinión mayoritaria entre la izquierda mediática que, como Antonio Lucas, considera que la candidata de Frente Amplio fue la "revelación de la noche". La exalcaldesa de Barcelona eclipsó a Sánchez frente a unas derechas de las que opina que "conforma una pareja de gemelos monoamnióticos", pero quienes se llaman por el nombre de pila son las izquierdas: simplemente "Pedro" y "Ada".

Juan Diego Madueño compara al presidente y Feijóo con Messi y Cucurella en la final del Mundial. "Ocurrió —dice— que Feijóo dijo a Colau que había estado calladita con la gestión de la Dana. Sánchez se tiró. «Ha dicho calladita», fue a chivarse a los «telespectadores». Quedó en evidencia cuando ella ni siquiera remitió al calladita justo después. Representó al aliado. Primero, se lo explica a la mujer, después quiere sacar ventaja de la debilidad que le confiere mientras llama machistas a quienes encuentran indicios de culpabilidad en la lista de delitos de Begoña Gómez. Sánchez ya ha aprobado el B1 de Errejón".

El chivatazo a Bono

Anoche se habló mucho de corrupción, de la actual del PSOE y de la pasada del PP. Feijóo nombró en varias ocasiones al expresidente Zapatero pero no salió el nombre de José Bono que se ha convertido, inesperadamente, en uno de los protagonistas de la campaña. Hoy el exministro de Defensa concede una entrevista a El País en la que habla de su polémica con Felipe González y afirma que con el expresidente "perdimos un voto pero ganamos miles", que sus críticas "igual que las de Aznar, movilizan a la izquierda". La respuesta más interesante es aquella en la que explica por qué está tan activo en esta campaña: "Hace dos meses, un político muy importante cuya identidad y filiación prefiero reservarme, me dijo que yo podría ser el próximo investigado por la UCO si seguía defendiendo a Sánchez. Ese día- dice- redoblé mi compromiso de apoyo a Sánchez. No tengo miedo al periodismo bandolero".

Bono debería ahora aclarar quién le dio el chivatazo, quién le filtra esto y con qué objetivo. Respecto al ataque a la prensa, no es la primera vez. Federico Jiménez Losantos recuerda en El Mundo "la imagen del multimillonario manchego-guineano y venezo-dominicano grabando a los periodistas para amenazarlos es una versión antisistema, entre bildutarra y zurdoislámica, del «¡que me he quedado con tu cara, eh!». O en Badajoz: «¡Sé dónde vives y a qué colegio van tus hijas!»".

Más allá de Zapatero, también surgió en el debate el nombre de Santos Cerdán. Hoy Diario de Navarra se hace eco del informe de la UCO que "ve indicios de delito en las obras de Belate" y es capaz de no mencionar ni una vez a la presidenta socialista, María Chivite, a pesar de que fue ella quien encargó el proyecto a Antxón Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE, por 70 millones.

Junto a los casos de corrupción, la invasión de Ceuta es otro de los asuntos que el presidente Sánchez ha esquivado en muchas de las entrevistas que ha concedido a lo largo de la campaña. Anoche salió a relucir y hoy hay novedades en La Razón: "La cúpula de Información de la Guardia Civil se reunió con el jefe de los espías de Marruecos en Marbella un día antes del asalto a Ceuta" y, añade que al encuentro también acudió el entonces director general en funciones de Europol. Ese mismo día, el CNI avisó a la inteligencia alauí de la organización de una entrada masiva a España.

La ¿noticia del día? de El País

El diario de PRISA sorprende desmarcándose del resto de diarios y elige como titular principal de portada una noticia diferente al debate. "Cos presidirá el BCE", titula a cinco columnas. El exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, tomará el testigo de Lagarde en febrero tras lograr el apoyo unánime del Consejo Europeo, incluido Países Bajos que había presentado rival. Siendo un hito histórico para España, la noticia se sabía desde la semana pasada y sólo estaba pendiente de confirmación.