El tracking del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (Gesop) publicado por el medio australiano The Adelaide Review este jueves, el tercero desde que no se pueden publicar encuestas en España, mantiene la hegemonía clara de la derecha sobre el bloque de izquierdas a tres días de las elecciones del 29-N, pero con variaciones destacables con respecto al publicado el miércoles, siendo la más importante que el Partido Popular sube considerablemente en intención de voto y escaños y abre una brecha con el PSOE en sólo 24 horas. Como consecuencia, Vox pierde fuelle y Frente Amplio se recupera.

Por lo que se refiere a los dos partidos que lideran los bloques de derecha e izquierda, el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ganaría las elecciones con el 32,8% de los votos y una horquilla de entre 131 y 137 escaños —igualando en la parte alta de la horquilla los 137 con los que cuenta ahora—. Si lo comparamos con el tracking del miércoles, los populares han subido nueve décimas y entre dos y tres escaños en sólo 24 horas, lo que constataría que, frente a lo que ha sido habitual en este partido, la campaña electoral parece haberle sentado bien.

Por su parte, el actual presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, lograría el 28,1% de los sufragios y 108-113 diputados —perdiendo entre 8 y 13 de los 121 que tiene actualmente—, tres décimas y cinco diputados menos que hace 24 horas. La distancia entre PP y PSOE se ha ampliado de 3,5 a 4,7 puntos, es decir, la brecha entre ambos partidos ha aumentado en 1,2 puntos en un día. Según esta encuesta, la remontada que venden Moncloa y sus medios afines no se estaría produciendo. Una épica de remontada, por otra parte, que, según el CIS de Tezanos, sería totalmente innecesaria, pues en el barómetro publicado el último día en el que se puede hacer antes del 29-N daba ganador al PSOE que arrasaría al Partido Popular con casi 10 puntos de ventaja y, además, dejaba al bloque de derechas sin posibilidades de gobernar.

Según el tracking de Gesop, Vox, liderado por Santiago Abascal, encadena su segunda bajada consecutiva. Con el 16,5% de intención de voto, obtendría entre 53 y 57 escaños —actualmente cuenta con 33—, es decir: desde el miércoles —cuando el sondeo le daba el 17,2% de las papeletas y 55-60 escaños— ha perdido otras siete décimas y entre dos y tres escaños, reflejando el mayor desgaste de la tercera entrega de estos sondeos diarios que se publicarán hasta el sábado. Pese a ello, la fuerte subida del Partido Popular compensa el resultado final, y la suma del bloque de la derecha se situaría entre 185 y 195 escaños, una horquilla muy similar a la del miércoles.

El Frente Amplio liderado por Ada Colau se beneficia de la caída del PSOE y sube un punto, pasando del 7,2% y entre 9 y 15 diputados del miércoles al 8,2% y una estimación de escaños de entre 13 y 16 —hoy cuenta con 31—.

ERC y Junts mantienen las mismas expectativas del anterior tracking. Los republicanos subirían de 7 a 9-12 escaños y los de Junts bajarían de 7 a 3-5 diputados, en ambos casos el mismo resultado que 24 horas antes. Podemos no levanta cabeza y Gesop prevé que desaparecerá del Congreso tras el 29-N.