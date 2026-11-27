Un confidente de la Policía de Marruecos ha declarado este viernes en calidad de testigo protegido ante la juez María Tardón que fue la Policía de Tetuán la que organizó la invasión de Ceuta. De hecho, el testigo asegura que fue el propio prefecto de la Policía de Tetuán el que le aseguró el día 10 de julio que habría una entrada masiva de inmigrantes el día del Trono, es decir, el 30 de julio.

El cónsul de Tetuán, Fernando María Villalonga, declaró este jueves por videoconferencia ante la juez que investiga la invasión de Ceuta que alertó en tiempo real al embajador de España en Marruecos de la situación horas antes de la invasión. Asimismo, el exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta que dirigía Miguel Ángel Pérez Triano señaló al Ministerio del Interior en su segunda declaración como testigo en la Audiencia Nacional por ignorar sus avisos sobre la invasión a Ceuta asegurando que Francisco Pardo Piqueras tenía una "estrecha relación" con el director de los servicios de inteligencia marroquí.

Según ha podido saber Libertad Digital mediante fuentes jurídicas, el testigo protegido ha asegurado que era un confidente de la Policía de Tetuán que informaba de prácticas ilícitas que veía en las calles a cambio de dinero. Así, despachaba habitualmente con el máximo responsable de la Policía de Tetuán acudiendo a su despacho sin necesidad de identificarse. En concreto, le pagaba de forma "ilegal" y "recibía instrucciones" de su parte para informarle sobre terceras personas.

En una de estas reuniones, el prefecto de la Policía de Tetuán le advirtió que se estaba "preparando algo en Ceuta", que habría una entrada masiva el 10 de julio, 20 días antes de que se produjera la invasión. Este le dijo que, de cara al día del trono "al final de mes, se van todos a tomar por culo". En este sentido, ha asegurado que fueron los policías de Tetuán los que crearon los grupos de Facebook y posteriormente de Whats App para difundir los mensajes en favor de la invasión y después dirigirla desde el terreno. De hecho, ha podido ubicar a dos de los policías mediante fotografías situándolos en la planta 2 de la comisaría.

El 13 de julio traspasó la frontera hacia Ceuta para huir de la situación. Así, ha aseverado que si volviese a Marruecos lo matarían, hechos por los que ha pedido ser testigo protegido en la causa en la que la juez Tardón investiga las posibles responsabilidades penales de la invasión.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com