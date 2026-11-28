La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, y la aspirante de Podemos, Irene Montero, afrontan este sábado de reflexión con planes muy distintos antes de las elecciones generales de mañana. La candidata del Frente Amplio regresa a Barcelona para pasar el día con su familia y votar allí el domingo, mientras que la aspirante de Podemos cierra una campaña muy centrada en Madrid y marcada por su alianza con Gabriel Rufián, paseando junto a su perro por el campo, posiblemente en la sierra norte de Madrid.

Las dos dirigentes llegan al final de la carrera electoral tras dos semanas intensas en las que han buscado hacerse hueco en el espacio de la izquierda y frenar la fuga de votos hacia el PSOE. Ahora, con los actos de campaña ya terminados, ambas encaran las últimas horas antes de que abran los colegios electorales.

Colau descansa en Barcelona y volverá a Madrid por la noche

Después de cerrar su campaña en La Nave de Villaverde, en Madrid, Colau coge este sábado un tren rumbo a Barcelona, la ciudad de la que fue alcaldesa. Según han informado fuentes del Frente Amplio, la candidata pasará toda la jornada de reflexión descansando junto a su familia después de haber recorrido 12.000 kilómetros durante la campaña.

Mañana domingo acudirá a votar hacia las 11:00 horas en el Institut La Sedeta, situado en la calle Indústria de la capital catalana. Tras pasar por las urnas, volverá a coger un tren de regreso a Madrid para seguir el escrutinio y vivir la noche electoral junto a su equipo y al resto de dirigentes de la candidatura en el Espacio Larra.

Montero pasea con su perro por el campo

Por su parte, Irene Montero llega a las elecciones de este domingo con un objetivo claro: garantizar que Podemos siga teniendo representación en el Congreso y sacar rendimiento a su alianza con Gabriel Rufián. Durante toda la campaña, la exministra de Igualdad ha tratado de marcar distancias con el Gobierno de coalición, reivindicar la autonomía de su partido y combatir el mensaje del voto útil que pide el PSOE.

Los actos compartidos con Rufián en Madrid y el mitin de cierre junto a Pablo Iglesias han sido los momentos con más tirón de una campaña austera y con poca asistencia de público en la calle. A lo largo de estas semanas, Montero ha combinado mítines tradicionales con reuniones con colectivos sociales y visitas a mesas informativas en distintos barrios, que, durante el escrutinio del domingo, comprobaremos si se han traducido en votos al partido.

Por el momento, el partido no ha realizado declaraciones sobre cómo pasará Irene Montero su jornada de reflexión, aunque sí que hemos podido ver a través de un video facilitado a las agencias por el partido, que la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno ha salido a pasear al campo junto a su perra Rumba y se preveé que pase el resto de la jornada de reflexión en familia y en casa, reponiendo fuerzas después de dos semanas de campaña electoral.