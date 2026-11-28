Cristian Corvillo ha pasado a ocupar parte de las portadas de estos días por su relación con la trama de corrupción socialista. Cristian formaba parte del eje del clan del Peugeot. Hasta tal punto que incluso pasó noches de campaña con José Luis Ábalos. Conocía de sobra a Pedro Sánchez y al resto del clan del Peugeot. Y la UCO tiene hasta listados de los hospedajes de campaña con el equipo de Sánchez. Pero quien se encargó de crear toda una red de sociedades al albur de su hermano y de la mano de la trama socialista fue su hermano Rubén. La UCO ha reconstruido el mapa societario del hermano que trabajaba a la sombra y que también estuvo ligado al PSOE como cargo en Zamora.

"Esta Unidad ha analizado el círculo, familiar, social y profesional de aquellas personas físicas de mayor interés para esta investigación, entre ellas Koldo García Izaguirre y Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, con el fin de colegir cualquier vinculación de interés para los hechos investigados", señala un documento de la UCO. Ahí aparece Cristian Corvillo, pero también su hermano Rubén.

"Por otro lado, Rubén Jonás Corvillo Aguilar mantiene una serie de vinculaciones societarias con Víctor Gonzalo De Aldama Delgado", ha señalado la UCO en sus distintos informes. "El día 5 de noviembre de 2020, solamente meses más tarde de que se produjeran las adjudicaciones públicas investigadas, Rubén Corvillo, junto con Santiago Barrera Gallardo, crearon la empresa Grupo de Proyectos Integrales y Servicios Profesionales SL". Era la primera empresa, pero no la última ni mucho menos.

Nueve sociedades a la sombra

"El 9 de febrero de 2022, esta mercantil junto Global Stratos Investment SL -empresa de la que es titular Víctor Gonzalo De Aldama Delgado- habrían adquirido participaciones de cuatro sociedades". Ya van cinco empresas.

"Ese mismo día y en protocolos sucesivos del mismo notario, Rubén Jonás Corvillo entraría a formar parte de dos empresas vinculadas al Sr. De Aldama". Ya van siete.

"De hecho, el domicilio que aporta el representante de estas sociedades en los protocolos notariales corresponde con la dirección de las empresas del Sr. de Aldama".

"Tres meses más tarde, el 12 de mayo de 2022, Corvillo Energy SL -titulada por Rubén Jonás Corvillo Aguilar- habría adquirido participaciones de MTM 180 CAPITAL SL (ya van ocho firmas, sociedad que Víctor Gonzalo De Aldama empleó para suscribir contratos con Soluciones de Gestión en el momento de los hechos investigados y a través de la cual percibió 3,3 millones de euros procedentes de las adjudicaciones investigadas)", añade la UCO.

Por último, "ese mismo día y en protocolos sucesivos del mismo notario, Rubén Corvillo entraría a formar parte de Medictrading Consulting Group empresa que habría sido fundada, entre otros, por el Sr. De Aldama". Y ya van nueve. Nueve sociedades a la sombra de Cristian Corvillo, que no dejaba de mantener la relación incluso con el propio Pedro Sánchez.

Intereses societarios con Aldama

"Este trabajo ha puesto de manifiesto que Rubén Jonás y Cristián Abel Corvillo Aguilar podrían compartir intereses societarios con el Sr. de Aldama a la par que habrían coincidido en varias ocasiones con el Sr. García Izaguirre", añade el informe. "Los hermanos Corvillo Aguilar, ya referidos, se revelan de interés para los hechos investigados merced a los múltiples análisis de fuentes abiertas, bases de datos, relaciones personales e inteligencia operativa que obra en esta Unidad", concluye la UCO.

"Habida cuenta de este hecho, los investigadores han profundizado en el tipo de vinculación que mantendrían los principales actores de la presente investigación con cada uno de ellos, pudiendo inferir los siguientes indicios que han dado lugar a que se refleje en este informe una conexión indirecta a través de los hermanos Corvillo Aguilar".

Y es que "Cristian Abel Corvillo Aguilar habría coincidido con Koldo García Izaguirre en varios hospedajes desde octubre de 2019 hasta junio de 2021, lo que daría fuerza a la hipótesis de que pudieran conocerse". Es más, "el 20 de octubre de 2019, ambos habrían coincidido en Torremolinos (Málaga). Casi medio año más tarde, se habrían hospedado en Jaén el mismo día. Dos meses más tarde, habrían vuelto a coincidir en un hotel de la ciudad de Sevilla. En este último caso, también se hospedaría el hermano de Cristian -Rubén Jonás Corvillo Aguilar-".

Vinculados al PSOE

La investigación de la UCO señala igualmente que "cabe señalar que los hermanos Corvillo Aguilar estarían vinculados al partido político del PSOE. De acuerdo a las fuentes abiertas consultadas, Cristian Abel Corvillo Aguilar ocuparía cargos en la ejecutiva del PSOE en Córdoba y su hermano, Rubén Jonás, sería concejal por el PSOE en el municipio de Villalobos (Zamora)".

"Según fuentes abiertas, en la primera fecha que habrían coincidido Cristián Corvillo y Koldo García, 20 de octubre de 2019, el ministro José Luis Ábalos Meco se encontraba en Torremolinos (Málaga) con motivo de la inauguración de una conferencia sobre buques pesqueros y pesca ilegal que tenía lugar al día siguiente en esa localidad. Posteriormente, cuando coincidían en Jaén, el ministro se encontraba en esa ubicación con motivo de la reunión con el presidente de la Diputación y el alcalde de Jaén. Por último, en el momento de la última coincidencia que se ha encontrado y que se habría producido en Sevilla, José Luis Ábalos Meco se encontraba en esa ciudad apoyando la candidatura de Juan Espadas Cejas a presidir la Junta de Andalucía".