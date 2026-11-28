El cuarto tracking del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (Gesop) publicado por el medio australiano The Adelaide Review este viernes, mantiene la hegemonía clara de la derecha sobre el bloque de izquierdas a dos días de las elecciones del 29-N.

El dato más destacado con respecto al sondeo publicado el jueves es que, de los cuatro partidos que forman ambos bloques a derecha e izquierda, el único que experimenta una subida es el Partido Popular, que sigue rentabilizando una buena campaña electoral, mientras que tanto su socio de bloque, Vox, como los dos partidos del bloque de izquierdas —PSOE y Frente Amplio— bajan ligeramente. Este es el penúltimo sondeo que publicará Gesop en el medio australiano.

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones con el 33% de los votos y entre 132 y 138 escaños, con lo que estaría en disposición de repetir los 137 escaños que obtuvo en las elecciones de 2023. Si lo comparamos con el tracking del jueves —32,8% de los votos y una horquilla de entre 131 y 137 escaños—, los populares han subido dos décimas, anotándose su mejor resultado de la semana.

Por lo que respecta al actual presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, lograría el 28% de los sufragios y 108-113 diputados —hoy tiene 121—, una décima menos y los mismos diputados que hace 24 horas. Hay que destacar que la distancia entre PP y PSOE se ha ampliado de 4,7 a 5 puntos. Según Gesop, no se vislumbra por ningún lado la remontada en que ha basado Pedro Sánchez toda su campaña electoral.

Según el cuarto tracking de Gesop, Vox, liderado por Santiago Abascal, encadena su tercera bajada consecutiva, aunque esta vez es mucho más leve. Santiago Abascal conseguiría el 16,4% de las papeletas y 53-57 escaños —ahora tiene 33—, lo que significa que desde el jueves —16,5% de intención de voto, obtendría entre 53 y 57 escaños— ha perdido solo una décima. Lo destacable es que a dos días de que los españoles vayamos a las urnas la suma del bloque de la derecha se situaría entre 185 y 195 escaños, la misma horquilla que el jueves, muy por encima de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

El Frente Amplio liderado por Ada Colau, que el jueves había subido un punto —pasando del 7,2% y entre 9 y 15 diputados del miércoles al 8,2% y una estimación de escaños de entre 13 y 16—, en el sondeo del viernes también retrocede: obtendría el 8% de los votos y entre 12 y 15 diputados, dos décimas y un diputado menos que 24 horas antes.

ERC y Junts mantienen este viernes las mismas expectativas del sondeo del jueves. Los republicanos subirían de 7 a 9-12 escaños y los de Junts bajarían de 7 a 3-5 diputados, en ambos casos el mismo resultado que 24 horas antes. Podemos sigue sin expectativas de remontar y el tracking de Gesop sigue estimando que desaparecerá del Congreso tras el 29-N.

La movilización electoral se mantiene muy alta: el 84,5% de los encuestados dan por seguro que irán a votar, un punto menos que el jueves.