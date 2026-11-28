Los efectivos del cuerpo de Tedax de la Policía Nacional han puesto en marcha un dispositivo de seguridad de urgencia en el aeropuerto de Almería tras localizar un bulto que no había sido reclamado en las instalaciones. La presencia de una maleta desatendida en la zona común provocó que, de forma preventiva y conforme a los protocolos habituales, se procediera a la evacuación de la terminal de facturación y salidas.

Los especialistas en desactivación de explosivos se desplazaron con rapidez al aeródromo andaluz para acordonar el perímetro e inspeccionar el equipaje. Fuentes de la Comisaría Provincial han confirmado que los agentes centran sus trabajos en el área de mostradores, donde quedó abandonado el petate, con el objetivo de comprobar si representa algún peligro o si se trata de un simple descuido. La prioridad de las Fuerzas de Seguridad ha sido garantizar en todo momento la seguridad de los pasajeros y del personal técnico presente en el recinto.

Por su parte, el gestor de los aeropuertos españoles (AENA) ha detallado que el operativo se activó de manera automática nada más detectarse el objeto sospechoso. La normativa interna para este tipo de incidencias exige la inmediata comunicación con las autoridades policiales, que asumieron el mando de la situación e indicaron el desalojo preventivo del edificio central sobre las 19:40 horas. La orden afectó tanto a los usuarios que esperaban para facturar sus billetes como a quienes aguardaban en las puertas de embarque.

De forma paralela a las actuaciones en el interior de la terminal, las dotaciones policiales desplegadas en el exterior decidieron restringir el tránsito de vehículos en las inmediaciones del aeropuerto. Como consecuencia directa de estas medidas preventivas, se interrumpió el acceso a las instalaciones tanto para el servicio de taxis como para los autobuses y el resto del transporte público, facilitando el despliegue y libre movimiento de las unidades de intervención.

La Policía Nacional continúa recabando datos para identificar al propietario del equipaje y esclarecer las circunstancias del abandono. A la espera de que los técnicos confirmen que no existe riesgo alguno y concluyan las labores de inspección sobre el terreno, las instalaciones recuperarán de forma paulatina su actividad habitual.