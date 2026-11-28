La cita con las urnas activa la compleja maquinaria legal e institucional destinada a la preceptiva renovación del poder Legislativo y del Ejecutivo, pilares esenciales del ordenamiento constitucional español. Con el cierre de los colegios electorales a las 20:00 horas, las urnas acogen tanto los sufragios presenciales como el voto emitido por correo, dando paso al escrutinio provisional cuyos datos definitivos sobre el hemiciclo comenzarán a despejarse al filo de las 22:00 horas.

No obstante, el dictamen final de las urnas requerirá agotar los cauces reglados. A partir del 4 de diciembre, las juntas electorales provinciales iniciarán el escrutinio general, un procedimiento de fiscalización pública que se prolongará hasta el 7 de diciembre y en el que se integrarán los sufragios del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Una vez resueltas las eventuales impugnaciones, el día 8 se formalizará la proclamación de electos y la expedición de credenciales, permitiendo a los nuevos representantes acudir a Madrid para completar los trámites reglamentarios.

El primer gran hito de la nueva etapa tendrá lugar el 23 de diciembre a las 10:00 horas, momento fijado para la constitución simultánea del Congreso y del Senado. En esta sesión solemne se procederá a la elección de los presidentes de ambas Cámaras y los integrantes de sus respectivas Mesas, además del preceptivo acatamiento de la Constitución. Ese mismo día, quien presida la Cámara Baja acudirá al Palacio de la Zarzuela para trasladar formalmente la relación de fuerzas parlamentarias al Rey.

El calendario institucional se adentrará a continuación en un periodo atípico. Aunque el reglamento estipula un plazo de cinco días para la formalización de los grupos parlamentarios –un trámite indispensable para estructurar la Junta de Portavoces y ordenar el hemiciclo–, las festividades navideñas postergarán esta ordenación hasta los primeros compases de enero. En paralelo, el jefe del Estado convocará su ronda de consultas con las formaciones políticas con el propósito de designar un aspirante a la Presidencia del Gobierno.

Pese a que enero figura formalmente como un mes inhábil en el marco parlamentario, el debate de investidura podría sustanciarse durante la segunda quincena si cuajan los apoyos indispensables. Para superar la votación, el candidato requerirá la mayoría absoluta –al menos 176 diputados– en una primera tentativa o mayoría simple 48 horas después. En el supuesto de que ningún dirigente logre la confianza de la Cámara, comenzará a correr un plazo inexorable de dos meses que desembocaría en una disolución de las Cortes y la consiguiente repetición electoral a mediados de marzo.