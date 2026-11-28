El Partido Popular ha presentado este sábado un escrito de urgencia ante la Junta Electoral Central para reclamar una investigación exhaustiva sobre tres mensajes divulgados entre el 26 y el 28 de noviembre en los perfiles sociales del secretario de organización del PSPV, Vicent Mascarell, principal colaborador de la secretaria general de la federación socialista y ministra del Ejecutivo central, Diana Morant.

La denuncia de los populares incide en esclarecer si los porcentajes y las cantidades asignadas de manera opaca a distintos colores y especies vegetales escondían, en realidad, los resultados de sondeos demoscópicos a través de un burdo lenguaje figurado. El régimen electoral español establece de forma taxativa que está totalmente vedada la difusión o publicación de estudios de opinión electoral durante los cinco días anteriores a la celebración de las elecciones.

Uno de los elementos determinantes aportados ante el árbitro electoral subraya que uno de los mensajes hacía referencia explícita a la recepción de información demoscópica de ese mismo día, mientras que el más reciente vio la luz en plena jornada de reflexión. Dicho mensaje describía la supuesta evolución de determinados alimentos y aludía a la clausura formal del periodo en un margen estricto de 36 horas, en clara alusión al recuento de las urnas.

Por todo ello, el escrito del PP solicita a la autoridad competente que determine la procedencia material de los datos, la autoría y el alcance de los mensajes, así como la eventual implicación del propio Partido Socialista en la elaboración y propagación sistemática de estas publicaciones a través de las redes.

Los populares demandan que se esclarezcan los hechos con celeridad para salvaguardar la limpieza del proceso electoral frente a maniobras que buscan eludir los controles legales. La formación exige que se declare la infracción de la normativa vigente y se impongan las sanciones disciplinarias correspondientes ante una alteración injustificable de las reglas democráticas.