Una cadena de desinformación está recorriendo los grupos y chats de WhatsApp en plena jornada de reflexión mediante la difusión de un supuesto artículo del diario francés Le Monde que pronostica una victoria del PSOE y una mayoría absoluta de izquierdas que permitiría a Pedro Sánchez volver a gobernar. Según ha revelado El Confidencial, el contenido no solo no ha sido publicado por el periódico galo, sino que se apoya en sondeos inventados atribuidos a la empresa demoscópica española Ipsos, cuyo director de investigación de opinión pública, Paco Camas, ha desmentido categóricamente ante este medio la veracidad de los datos.

La falsedad del documento ha sido confirmada desde la propia cabecera francesa. El corresponsal de Le Monde en Madrid, Guillaume Delacroix, ha explicado al citado medio que el artículo es apócrifo y ha señalado dos indicios concluyentes que delatan el engaño. En primer lugar, la supuesta autora que firma la pieza como corresponsal en la capital española, Sandrine Morel, ya no se encuentra destinada en España ni cubre información sobre el país desde septiembre de 2025. En segundo lugar, la tipografía empleada en el archivo no coincide con la que utiliza habitualmente el rotativo francés, pese a que el montaje intenta imitar su apariencia editorial.

De acuerdo con la información publicada, el texto falso afirma que el trabajo de campo de la supuesta encuesta se realizó entre el 24 y el 26 de noviembre e incorpora declaraciones inventadas de analistas según las cuales bastarían unos 1.500 votos en determinadas provincias para alcanzar el último escaño en disputa. A partir de esa premisa, el documento proyecta una suma de 176 escaños para el PSOE y sus socios de izquierda —sin contar con el PNV ni con Junts—, exactamente el umbral de la mayoría absoluta. En el desglose fabricado por el bulo, el PSOE obtendría 139 diputados, seguido del PP con 122, Vox con 45 y Frente Amplio con 16. Para el resto de fuerzas, el texto calca estimaciones similares a las de encuestas reales para ERC (11), EH Bildu (7), PNV (4) y Junts (3), pero altera otros resultados al adjudicar 2 escaños a Podemos —cuando los últimos sondeos publicados no le conceden ninguno— y 1 al BNG, frente a los 2 que le atribuye el consenso demoscópico.

Aunque en la parte superior del documento figura una advertencia indicando que se trata de una simulación, expertos en desinformación consultados por el digital advierten de que la pieza está diseñada para generar la impresión de ser una información auténtica de Le Monde y confundir a quienes la reciben. Los especialistas subrayan que el montaje busca revestirse de credibilidad al utilizar como fuente de autoridad a dos firmas demoscópicas y difundir datos falsos en su nombre. "Es evidente que esta información no es una recreación desinteresada, sino un bulo creado al efecto para provocar un efecto de movilización en un periodo clave", alertan los expertos citados por el citado diario.

El rastro del archivo apunta, además, a patrones ya conocidos en otras campañas electorales. Según ha podido saber el medio a través de personas que han recibido el documento, el nombre del archivo está escrito en catalán y en varios casos fue reenviado desde Cataluña. Este tipo de maniobras guarda similitudes con episodios registrados en anteriores elecciones presidenciales en Francia, donde también se difundieron falsificaciones que simulaban haber sido publicadas por medios extranjeros con sondeos electorales inventados.

En su propagación por redes de mensajería, el contenido ha sido difundido desde el entorno de la izquierda y ya ha activado los filtros de control de WhatsApp. La aplicación etiqueta el mensaje como "Reenviado muchas veces", acompañado del icono de dos flechas dobles, lo que indica que el archivo ha atravesado una larga cadena de difusión de al menos cinco chats consecutivos desde su emisor original. Como sucede de forma habitual en este tipo de cadenas virales, resulta posible identificar al último usuario que comparte el mensaje, pero se desconoce la identidad de su autor inicial. Ante este nivel de viralización, WhatsApp mantiene restringido su envío y únicamente permite reenviarlo a un chat cada vez.