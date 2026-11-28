Violeta Alonso, presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y una de las mayores conseguidoras de Pedro Sánchez con la Ley de Nietos, propuso que los españoles residentes en el extranjero y los extranjeros nacionalizados con la Ley de Memoria Democrática pudieran votar de "forma telemática" y delegar el voto a personas que estén incluso a más de 8.000 kilómetros de distancia.

En un informe de 2025 sobre las dificultades en el ejercicio de voto desde el exterior y consultado por Libertad Digital, la responsable del Gobierno con los españoles residentes fuera del país y los extranjeros nacionalizados con la Ley de Nietos propuso varios cambios para incrementar el voto exterior de cara a las generales que se celebran este domingo 29 de noviembre. Entre ellos, pedía unas infografías "más claras y pedagógicas", campañas institucionales de información, mejoras en los envíos además de un incremento de centros de votación.

Y no solo eso, la conseguidora de Sánchez en el extranjero planteó delegar el voto en el exterior. Según defendió, la Junta Electoral Central establece que se puede delegar el voto: "En caso de enfermedad o incapacidad que impida al elector personarse en la oficina de Correos, otra persona autorizada notarial o consularmente, puede actuar en nombre del elector". En este caso, sería poder hacerlo por voluntad, omitiendo en el exterior los casos exclusivos de enfermedad o incapacidad.

"La propuesta en este aspecto sería poder hacer esta delegación de voto en las oficinas consulares y en los consulados honorarios, así, por ejemplo, un residente en Guyana podría delegar en el consulado honorario su voto a alguien en París a 8.000 km de distancia y facilitar el sufragio. En Francia el poderdante otorga el poder a una persona de su confianza que debe de tener un número de identificación y necesita también el número de su apoderado que recibe el poder. Esto aumentaría la participación para personas que no pueden viajar o que están desplazadas", detalló Violeta Alonso, responsable de la institución dependiente del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz.

Una práctica que no está permitida en ningún caso en España, incluso ni en los casos de enfermedad o discapacidad. Y es que en nuestro país no se puede delegar voluntariamente el voto en otra persona en las elecciones generales. El sufragio es personal y ningún elector puede otorgar un poder a un familiar o amigo para que vote en su nombre.

Voto por internet

Además de delegar el voto, Violeta Alonso planteó la posibilidad de que los falsos 'nietos' y los españoles residentes en el extranjero pudieran votar vía internet. "Dentro de los países de nuestro entorno, Francia permite el voto telemático para las Legislativas. Por ejemplo, en junio de 2024 votaron 416.000 de los franceses residentes en el exterior, un 32,37 %, comparado con un 22,5 % dos años antes. Otros países también votan por internet, la pauta común de voto es con doble certificación, se recibe un código en su correo electrónico y en el momento de votar otro en su teléfono para validar el voto", defendió la conseguidora del Ejecutivo socialista con la Ley de Nietos.

"Tal vez llegó el momento de hacer pruebas piloto de este sistema de votación como lo propone otra propuesta del CGCEE en algunas demarcaciones con muy poca participación", insistió en el informe firmado por Violeta Alonso.

Circunscripción electoral de 7 escaños

Otra de las propuestas estrella para incrementar el voto exterior fue la creación de una circunscripción electoral exterior de siete diputados, algo que también ha prometido en campaña el PSOE para remontar las encuestas con el voto de los españoles que viven fuera de España. Y por supuesto también con los 190.000 extranjeros descendientes de falsos exiliados, a los que el PSOE ha metido miedo para conseguir su apoyo, diciendo que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y Vox, la formación de Santiago Abascal, quieren privarles del derecho al voto.

Violeta Alonso defendió que el Gobierno de Pedro Sánchez implementase esta medida diciendo que "países de nuestro entorno, con una importante población emigrante, como son Portugal, Italia o Francia, tienen esa representación desde hace tiempo". Y recordó también cómo el Gobierno de Asturias del socialista Adrián Barbón planteó crear una circunscripción exterior para las elecciones autonómicas.

Más de 14 escaños podrían cambiar el voto exterior

Violeta Alonso es conocedora del impacto positivo que puede tener el voto exterior para el Gobierno de Pedro Sánchez, de ahí que haya impulsado todas estas propuestas de cara al futuro. De momento, sin aún estar aprobadas estas medidas, tres millones de españoles votantes en el extranjero han sido llamados a las urnas que sumados a los 190.000 falsos 'nietos' pueden alterar 14 escaños o más y que pueden ayudar al PSOE, como admitió la responsable del PSOE en Argentina que dijo que los nacionalizados votarían a Sánchez a modo de agradecimiento. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital temen que "permitir el voto de los 189.678 hijos de los nacionalizados con la Ley de Nietos puede repercutir de forma notoria en los resultados de las próximas elecciones generales del 29-N".

"En un escenario en el que esos casi 190.000 votos se fueran a computar en las circunscripciones más ajustadas de los pasados comicios de 2023, donde el último escaño se decidió a menudo por menos de 2.000 o 5.000 votos, podría tener una afectación de hasta 14 escaños", añaden. "La Ley de Nietos es el mayor pucherazo y fraude electoral que se recuerda en el derecho electoral español", señalaban las mismas fuentes.

Escándalos en los consulados

De ahí, que el PSOE haya intentando rascar el mayor número de votos de estos extranjeros nacionalizados metiendo miedo a la derecha para remontar en las encuestas. Un voto de la Ley de Nietos que por cierto ha puesto patas arriba los consulados españoles de muchas ciudades de todo el mundo. Libertad Digital y esRadio han podido documentar casos surrealistas en diferentes consulados y colas kilométricas de más de cuatro horas en las que la mayoría de los presentes no eran españoles, como ha sido el caso de Miami.

Un caos en los consulados provocado por el voto de la Ley de Nietos que ha llevado a Vox, la formación de Santiago Abascal a desplegar hasta 208 interventores en 61 consulados de todo el mundo para evitar que Pedro Sánchez haga un "fraude masivo" para ganar las elecciones con el voto de la Ley de Nietos.