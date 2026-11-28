El exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta, Gonzalo Sanz, apuntó en su declaración como testigo ante la juez María Tardón a la omisión total por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante los avisos previos a la invasión. Desde el Gobierno, se les transmitió "que eran cosas de verano, ya pasaría y que aguantase".

La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 ha tomado declaración como testigo este jueves al cónsul de Tetuán, Fernando María Villalonga, y al que fuera jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, que ya declaró anteriormente en la sede judicial. Este último defendió la actuación de la Delegación del Gobierno y responsabilizó al Ministerio del Interior de ignorar sus alertas sobre la posibilidad de entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio.

Según la transcripción a la que ha tenido acceso Libertad Digital, Gonzalo Sanz aseguró como respuesta a las preguntas del Ministerio Fiscal que transmitieron los avisos que le llegaron sobre la invasión preparada para el Día del Trono. Aun así, desde el Gobierno de Pedro Sánchez, le dijeron que no debían preocuparse porque se trataba de una crisis similar a la de años anteriores.

"El Delegado le dijo que no compraban el relato de la situación que les transmitía", explica sobre la respuesta de Miguel Ángel Pérez Triano a la omisión del Ejecutivo. Así, recalca que Pérez Triano llamó a varios cargos de Interior como Francisco Pardo Piqueras o, en la mayoría de las ocasiones, al secretario de Estado de Seguridad: "El Delegado le trasmitió su preocupación porque no lograba su concienciación de la entrada pese al informe en términos alarmantes, del Gobierno y del riesgo de repetir lo sucedido en 2021". "El Delegado le trasmitió su frustración por conseguir la adopción de medidas de calado. Alguna vez, le dijo que recibió orientaciones de que eran cosas de verano, ya pasaría y que aguantase", ha aseverado Gonzalo Sanz en calidad de testigo.

De hecho, el exjefe de Gabinete señala las medidas cosméticas que se llevaron a cabo desde el Gobierno para dar la impresión de que se preocupaban por la situación: "Frente al aviso cierto de riesgos para las vidas de PN —Policía Nacional—, GC —Guardia Civil—, Ceuta, instituciones y servicios públicos no podría decir que recibieron un silencio absoluto, llegó una pequeña parte de refuerzos, unos pocos GC, pero no para detener la sangría por la sentencia del Supremo o un acuerdo de Marruecos para hacer devoluciones exprés". Así, el exjefe de Gabinete reconoció que "si se adoptan medidas coercitivas o exhibición de fuerza se envía un mensaje claro al otro lado".

De hecho, Gonzalo Sanz calificó de "incomprensible" que las fronteras permaneciesen abiertas durante el día 30 de julio para continuar con la Operación Paso del Estrecho mientras que la playa se desbordaba por la entrada masiva de decenas de miles de inmigrantes irregulares. Así, defiende la labor de la Delegación del Gobierno, pero le reclama que Pérez Triano debía haber dimitido antes para poder señalar la omisión del Ejecutivo: "Cree que el Delegado peleó lo indecible para ser escuchado y cree que fue un error no haber convencido al Delegado para que dimitiese antes".

Por último, asegura que las autoridades estatales no comenzaron a actuar hasta el anuncio de la visita de Pedro Sánchez a Ceuta: "Cree que cuando se supo que venía el presidente del Gobierno, empezaron a aplicarse en controlar las masas, se escucharon explosiones, gases lacrimógenos, se veían incendios, se escuchaba el fragor de una batalla en la frontera, pero muchas horas después se empezaron a implicar desde el inicio del asalto".