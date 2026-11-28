El estreno de El director, la película basada en las memorias de David Jiménez sobre su turbulento paso por la cúpula de El Mundo, ha reabierto una herida que nunca terminó de cerrar en la redacción. Lejos de quedar en un simple estreno cinematográfico, la película ha provocado una oleada de indignación entre quienes compartieron redacción con él, llevando a varios de sus antiguos compañeros a romper su silencio para ajustar cuentas y desmentir el relato construido por el periodista durante años.

Una de las voces más contundentes ha sido la de Lucía Méndez, histórica periodista de El Mundo desde su fundación hace 37 años, quien en su columna de opinión en el propio diario ha desmontado punto por punto la gestión y el relato de su exdirector. Méndez recuerda que la redacción le recibió "con los brazos abiertos" y que ella misma trató de ayudarle tras parecerle inicialmente "un hombre cabal, limpio y honesto", pero denuncia que "esperamos en vano" un proyecto que nunca existió. En su artículo, la periodista le reprocha que, en lugar de dimitir si sentía presiones, "prefirió respaldar un ERE de más de 90 despidos" cuya lista "él mismo elaboró", y critica que optara por no asumir su fracaso tras cobrar "su indemnización de más de un millón de euros".

Lejos de digerir aquel "chasco", Méndez explica que "no se vengó de los directivos que le despidieron. Se desquitó de su descalabro en la cabeza de los periodistas de una redacción golpeada por los despidos" para "convertirse en celebridad". Según relata en El Mundo, el exdirector respondió a la lealtad de la plantilla caracterizándolos "como a un puñado de cobardes vendidos a los malignos poderes que ensucian el periodismo" con el único fin de "buscar fama y gloria a nuestra costa". Y concluye expresando el sentir de la casa: "David Jiménez tiene película. Lo que nunca tendrá es el respeto de una redacción que fue suya. Ni un solo periodista de esta casa ha validado su impostura. Por lo que sea".

Más críticas desde dentro de El Mundo

Por su parte, el periodista Agustín Pery, que fue uno de los hombres de confianza de David Jiménez durante su etapa como director de El Mundo, también ha querido dar su versión de lo ocurrido. En un artículo publicado este jueves en Zenda, titulado "David Jiménez, vocación de mito, realidad de fábula", cuestiona el relato que el exdirector ha construido sobre su paso por el periódico y critica la representación de aquellos acontecimientos en la película que ahora llega a las pantallas.

Pery, que trabajó durante 23 años en El Mundo, recuerda que abandonó el diario por decisión propia y que lo hizo porque ya no era feliz, pese a que le habían ofrecido dirigir el periódico. De hecho, asegura que se marchó unos días antes de que Jiménez fuera despedido y que no participó en la decisión de echarlo, como, según explica, se representa en una escena de la película. "Yo me fui. Y me fui porque, aunque me hubieran ofrecido dirigir el periódico, ya no era feliz", señala en el artículo.

El periodista también cuestiona la imagen que Jiménez ha proyectado de sí mismo tras su salida de la dirección, primero a través de un libro sobre aquella etapa y ahora con su adaptación cinematográfica. Pery considera que ambas obras contribuyen a construir una versión idealizada de los acontecimientos y del propio exdirector, al que describe como alguien que quiso convertirse en una leyenda del periodismo. "David Jiménez no quería ser director sino exdirector. No ejemplo sino leyenda. No héroe sino mito", escribe.

Además, critica que la ficción pueda terminar deformando lo que sucedió realmente y a quienes participaron en aquella etapa del periódico. "Un biopic sin borrón, con libro y ahora con película; una cuyo parecido con la realidad tenga poco que ver con la verdad", concluye el autor en la revista literaria.

También se ha pronunciado al respecto Álvaro Carvajal, periodista de información política de El Mundo que coincidió con David Jiménez durante su etapa al frente del diario. Carvajal ha compartido el artículo de Lucía Méndez y ha respaldado públicamente su relato frente a la versión ofrecida por el exdirector.

Este artículo dice la verdad de más de 200 personas, frente a la ficción de una sola persona para salvar su carrera "Tendrá película, pero nunca tendrá el respeto de una redacción que fue suya. Ni un solo periodista de esta casa ha validado su impostura"https://t.co/LJs3tWuTRo — Álvaro Carvajal (@alvaro7carvajal) November 28, 2026

"Este artículo dice la verdad de más de 200 personas, frente a la ficción de una sola persona para salvar su carrera", ha escrito. Además, ha citado una de las frases del artículo de su compañera: "Tendrá película, pero nunca tendrá el respeto de una redacción que fue suya. Ni un solo periodista de esta casa ha validado su impostura".

La película, cuestionada por su rigor periodístico

Siguiendo con El Independiente, el periodista Juan Francisco Lamata desmonta la falta de rigor de la película y denuncia que incurre en "un total desprecio hacia la realidad y hacia su propia hemeroteca" con el único fin de glorificar al protagonista. Según explica, recurre a un guion que atribuye a la etapa y al entorno de David Jiménez exclusivas que en realidad firmaron otros profesionales o que ni siquiera ocurrieron bajo su mandato.

Entre esos ejemplos, cita las informaciones sobre los sobresueldos y la contabilidad B del PP, publicadas años antes por Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Pedro J. Ramírez en El Mundo, o por Javier Moreno en El País, el caso Alierta y la retirada de publicidad de Telefónica, que en realidad destapó Casimiro García-Abadillo, o la investigación sobre las cuentas en paraísos fiscales del exministro José Manuel Soria, que fue obra de El Confidencial y de veteranos de El Mundo como Carlos Segovia y Joaquín Manso, y no de una redactora novata en plena huelga como sugiere la cinta.

El periodista sostiene que la película denigra al conjunto de la profesión al presentar a casi toda la redacción como un colectivo vendido a los poderes mientras convierte a Jiménez en una supuesta excepción moral, pese a que la historia se sostiene sobre méritos ajenos. Para Lamata Molina, esta estrategia cae precisamente en aquello que pretende denunciar: "El cáncer del periodismo es reducirlo todo a buenos y a malos para dar al público los relatos que quiere escuchar". Así, aunque la cinta funciona como entretenimiento, se dirige a los futuros espectadores advirtiéndoles de que para disfrutar de ella ha tenido que recordar "que la realidad estaba lejos de estar por encima en este proyecto, porque sus responsables no han dejado que la verdad les empañara una buena película".

Dejad de ir a verla, malditos. Cuanto más triunfa, más se enfada conmigo la casta periodística del país. https://t.co/MaQbcVnfRF — David Jiménez (@DavidJimenezTW) November 28, 2026

Por su parte, David Jiménez ha reaccionado a las críticas recibidas con un mensaje irónico en su cuenta de X, en el que parece aludir a las reacciones que está generando el estreno de la película. "Dejad de ir a verla, malditos. Cuanto más triunfa, más se enfada conmigo la casta periodística del país", ha escrito el exdirector de El Mundo, en relación con todas las críticas de sus excompañeros de redacción.