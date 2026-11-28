La investigación sobre el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida de 46 personas, da un giro determinante tras conocerse los detalles técnicos del atestado policial. Los agentes de la Guardia Civil encargados de las pesquisas han confirmado que el tramo en el que se produjo el descarrilamiento conservaba material ferroviario de la obra original de 1990, el cual no fue retirado durante las obras de reforma ejecutadas en la zona el año pasado.

Así consta en un exhaustivo informe de 154 páginas sobre el estado de la investigación que el Instituto Armado ha remitido esta misma semana a la titular del juzgado de Montoro (Córdoba) que instruye la causa. El documento detalla que en el punto del siniestro seguían instalados carriles, balasto y traviesas con 36 años de antigüedad, datados exactamente en el año en que se levantó la infraestructura.

Material obsoleto justo en el punto del descarrilamiento

El análisis pericial de la vía 1, el trazado por el que circulaba el tren de la operadora Iryo que terminó descarrilando, revela una preocupante mezcla de materiales de distintas épocas en un intervalo de apenas cuatro kilómetros, concretamente entre los puntos kilométricos 316 y 320. Según desglosan los investigadores en su escrito judicial, respecto al balasto, es decir, la capa de piedra sobre la que se asienta la vía, detalla que de los cuatro kilómetros analizados apenas 332 metros correspondían a material nuevo instalado en 2025 y otros 37 metros eran de material reciclado de 2023, mientras que la inmensa mayoría, un total de 3.631 metros, pertenecía al balasto original de 1990, ubicado precisamente en el punto kilométrico exacto en el que se produjo el descarrilamiento.

La situación se repite al examinar el resto de la superestructura ferroviaria entre esos mismos puntos kilométricos de la vía 1. En el caso de las traviesas, los agentes detallan que convivían 554 metros de piezas nuevas colocadas en 2025 y 62 metros de material reciclado de 2023 frente a 3.384 metros de traviesas de 1990 que jamás llegaron a renovarse. Por último, el diagnóstico sobre los carriles explica que frente a los 530 metros fabricados en 2025 y los 37 metros de 2023, ambos suministrados por Arcelor, la Guardia Civil constata la existencia de 3.433 metros de carriles fabricados en 1990 por la extinta Ensidesa.

Este hallazgo del Instituto Armado pone en el punto de mira el alcance real de los trabajos de modernización acometidos recientemente en este corredor ferroviario, al evidenciar que más del 85 % de la infraestructura en el sector crítico seguía operando con los mismos componentes instalados hace más de tres décadas.

Los investigadores de Adamuz apuntan al "riesgo" de un nuevo accidente

A esta mezcla de componentes de distintas épocas se suma la advertencia que ya ha venido desgranando esta semana en Libertad Digital el periodista Paco Cobos sobre el estado del corredor y las deficiencias en la detección de fallos. En las informaciones publicadas estos días en este diario, se subraya que los investigadores apuntan directamente al riesgo de un nuevo accidente al advertir de que los actuales controles no están detectando el tipo de roturas que originó el siniestro de Adamuz, además de señalar irregularidades en el balasto, con zonas donde se acumulaba y puntos donde directamente faltaba en el lugar de la fractura del carril. Todo pone una vez más en evidencia la urgencia de aplicar medidas preventivas sin esperar al cierre de la causa judicial.

El informe remitido a la juez de Montoro insiste precisamente en no aguardar al final de la investigación para actuar y en formular recomendaciones de seguridad de carácter previo, en un contexto de máxima preocupación por la fiabilidad de la línea entre Andalucía y Madrid. Todo ello cobra aún mayor gravedad tras la tragedia registrada en Urda (Toledo), donde murieron 69 personas y donde las autoridades apuntan a un fallo del sistema LZB de frenado automático, evidenciando una sucesión de alertas técnicas que mantienen bajo escrutinio el mantenimiento y la seguridad de la red ferroviaria.