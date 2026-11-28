La Asociación Defensa Víctimas Delito Especializada ha presentado un recurso contra el Juzgado de Teruel encargado de la causa de Forestalia para pedir que no se inhiba en favor del juez que investiga la trama SEPI en la Audiencia Nacional.

La semana pasada el Juzgado de Teruel tomó la decisión de inhibirse en favor del Juzgado Central de Instrucción Número 5, que dirige el magistrado Santiago Pedraz. La investigación del caso Forestalia tiene que ver con una presunta trama de corrupción de proyectos de energías renovables que habría favorecido a la empresa. La Guardia Civil precisa que el fundador de la compañía, Fernando Samper, habría organizado un entramado societario para canalizar pagos al exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica a cambio de declaraciones de impacto ambiental favorables.

"Que esa licencia sea ilegal solo puede valorarse en relación con el territorio y el medio ambiente que autoriza a transformar. Aquí es el del Clúster Maestrazgo y el de los parques Masía I y II, en Puertomingalvo y Linares de Mora (Teruel), como reconoce el propio auto (hecho 14). Sin ese territorio no hay licencia ilegal que juzgar", señala el escrito presentado ante el Juzgado al que ha tenido acceso Libertad Digital y que está bajo la dirección del abogado Jorge Piedrafita.

"El peligro para el medio ambiente que el tipo quiere evitar se produce en ese mismo territorio. No es una consecuencia ajena al delito, como el lugar donde unos contratos «despliegan sus efectos», sino el bien jurídico protegido. Por tanto, el territorio de Teruel es el objeto de la conducta típica y el lugar de su resultado. Es un elemento del tipo, y por el art. 14.2 LECrim, Teruel es lugar de comisión", añade.

Por otro lado, el escrito recoge la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional que señala que no es correcto que "sin una variación de los hechos se proceda a una inhibición de la investigación cuando ésta ya ha concluido, pues se ha mantenido la competencia durante un tiempo prolongado y se han adoptado importantes injerencias sin que existan motivos que justifiquen la resolución de inhibición".

De igual manera, se argumenta que la causa llevada a cabo en Teruel y la que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional corresponden a causas distintas y que se deben investigar por separado, aunque exista una coincidencia parcial en los investigados. En este sentido se explica que un auto del Tribunal Supremo rechazó una acumulación como esta por no haber "acusados no coincidentes en su totalidad" con el fin de "evitar una cadena de conexidad sin fin".

El escrito continúa recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo que señaló en una sentencia que "en casos dudosos la competencia ha de decantarse por los criterios ordinarios de fijación, pues la competencia de la Audiencia Nacional es lo excepcional [...], y que cuando no conste acreditada inequívocamente la concurrencia de los elementos que determinan la competencia de la Audiencia Nacional, ha de cederse la competencia al órgano territorialmente competente".

Finalmente la asociación precisa que en caso de que no se estime la reforma en su totalidad "bastaría con inhibirse del tramo en que coinciden las dos causas, o con tratarlo en una pieza separada".

"Pero, si este Tribunal sigue considerando que la relación con la causa de Madrid es relevante, esa relación procede de una persona: D. Joseba Antxón Alonso Egurrola, que figura en el objeto de las DP 150/2025 e intervino en las operaciones sobre Satet, Quirón y los parques Masía I y II. Es ese vínculo personal, y no la ausencia de un elemento territorial, lo que podría justificar que ese tramo, y solo ese, se tratara de otro modo. Todo lo demás es ajeno al rescate de la SEPI", añade.

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