Las pulseras que controlan las órdenes de alejamiento en los casos de violencia de género han vuelto al centro de la actualidad. El tema se trató en Las Noticias de La Trinchera, de esRadio, donde Ignacio Bravo explicó que las pulseras antimaltrato se han convertido en uno de los nuevos focos de atención de la Fiscalía Europea, que investiga un posible fraude con fondos comunitarios en la contratación de estos dispositivos (escúchalo en esRadio).

La polémica plantea una duda práctica a las mujeres que llevan el dispositivo y a sus familias: qué pasa si el sistema deja de localizar al agresor.

Lo que dice la ministra sobre los fallos de cobertura

Según se recogió en el programa, la ministra ha defendido que las pulseras actuales funcionan y que cuando se detecta un fallo de cobertura se activa un protocolo de protección para avisar a la víctima.

La ministra Ana Redondo también ha insistido en que ninguna mujer con el dispositivo conectado ha sido asesinada.

Las advertencias de los técnicos

A la investigación sobre el contrato se suman ahora también las dudas que ya existían sobre el funcionamiento del sistema. Bravo señaló que esa semana se habían conocido nuevos avisos de técnicos sobre las deficiencias de estos dispositivos.

Según la documentación publicada por El Debate, los propios técnicos del ministerio advirtieron de problemas en el plan de transición entre empresas y del riesgo de perder información. El cambio de proveedor es, por tanto, uno de los puntos sobre los que se pusieron reparos dentro de la propia Administración.

Un audio que la ministra no reconoce

A esas advertencias se añadió un audio atribuido a Ana Redondo, que la ministra no reconoce como propio. En la grabación difundida, la voz atribuida a la ministra afirma que "esa falta de tecnología adecuada está provocando que desde la otra parte, desde el victimario, se pueda manipular, se pueda abusar". Más adelante añade que el sistema "se basa en la geolocalización, falla en la esencia".

En ese mismo audio, la voz compara la situación con la de años anteriores: "Cosa que no fallaba hace 4 años o 3 años, que es a mí lo que me preocupa".

La autenticidad de la grabación no está confirmada. Por eso estas frases deben leerse con la cautela que pide la propia ministra, que niega haberlas pronunciado en esos términos.

La investigación de la Fiscalía Europea

El contrato que examina la Fiscalía Europea se firmó hace tres años. Según explicó Bravo, el contrato bajo la lupa, adjudicado en la época de Irene Montero en 2023, repartió 42,6 millones de euros, de los que 4,6 procedían de fondos europeos.

La exministra de Igualdad también dio explicaciones. Montero ha asegurado que está a disposición de la Fiscalía Europea y ha defendido que el cambio tecnológico era necesario.

"Nosotras vamos a estar a disposición de Fiscalía", señaló Montero. Sobre lo ocurrido después de su salida del Gobierno, añadió: "Yo lo que haya pasado después de que nos echaran del Gobierno lo sé igual que ustedes, por la prensa".

Montero defendió además el uso de fondos comunitarios en esta materia. Según dijo, España fue "uno de los pocos países que utilizó fondos europeos para hacer centros de crisis para víctimas de violencias sexuales o para mejorar esos dispositivos".

Qué se sabe por ahora

La investigación está abierta y no hay ninguna conclusión judicial sobre el contrato. Bravo resumió así la situación: "Por el momento lo que tenemos es una investigación europea por un posible fraude con dinero comunitario, advertencias técnicas sobre el funcionamiento de estos dispositivos y una ministra que no reconoce como propio un audio en el que supuestamente admite esas deficiencias".

Según Redondo, ante un fallo de cobertura se activa un protocolo que avisa a la víctima, y ninguna mujer con el dispositivo conectado ha sido asesinada.

Si sufres violencia de género o conoces a alguien que la sufra, llama al 016.