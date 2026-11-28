El último sondeo del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (Gesop) publicado por el medio australiano The Adelaide Review este sábado mantiene la hegemonía clara de la derecha sobre el bloque de izquierdas a 24 horas de la cita con las urnas.

La novedad más destacada de este último tracking con respecto al publicado el viernes es que tanto PP, que llevaba una tendencia ascendente, como PSOE descienden, lo que se interpreta como un efecto del debate a cuatro del jueves, que ha favorecido ligeramente a Vox pero, sobre todo, a Frente Amplio.

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones con el 32,1% de los votos y entre 130 y 136 escaños, por lo que en la parte alta de la horquilla se quedaría a un escaño de repetir el resultado que tiene actualmente, 137 escaños. Si lo comparamos con el tracking del viernes —33% de los votos y entre 132 y 138 escaños—, los populares han bajado nueve décimas y dos escaños, ligeramente por debajo de su resultado de 2023.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, lograría el 27,8% de los sufragios y entre 107 y 112 diputados frente a los 121 actuales, dos décimas y un diputado menos que hace 24 horas, cuando el sondeo le pronosticaba el 28% de los sufragios y entre 108 y 113 diputados. La distancia entre PP y PSOE se ha reducido de 5 a 4,3 puntos.

Vox, liderado por Santiago Abascal, que encadenaba tres bajadas consecutivas en los sondeos de Gesop, frena su desgaste y suma dos décimas de intención de voto. Según este quinto y último sondeo antes del 29-N, los de Abascal conseguirían el 16,6% de las papeletas y entre 52 y 57 escaños, frente al 16,4% de las papeletas y 53-57 escaños del viernes. La suma del bloque de la derecha se situaría en 182-193 escaños, entre dos y tres escaños menos que el viernes, pero todavía muy por encima de los 176 escaños que marca la mayoría absoluta en el Congreso.

La mayor subida tras el debate a cuatro del jueves la experimenta el Frente Amplio liderado por Ada Colau. Según este quinto tracking de Gesop, obtendría el 8,7% de los votos y entre 14 y 18 diputados, siete décimas y entre dos y tres diputados más que el viernes —8% de los votos y entre 12 y 15 diputados—. No obstante, sigue estando muy lejos de los 31 que obtuvieron Sumar y Podemos en 2023.

En el bloque de izquierdas, el sondeo detecta que la principal fuga de voto del PSOE ya no es hacia el PP (7,2%), sino hacia Frente Amplio (8,7%), coalición que ya retiene a cuatro de cada diez votantes de Sumar en 2023 (38,9%) y cuya fuga hacia el PSOE baja del 34,8% al 27,4%.

ERC y Junts mantienen este sábado las mismas expectativas del sondeo del viernes. Los republicanos subirían de 7 a 9-12 escaños y los de Junts bajarían de 7 a 3-4 diputados, en ambos casos el mismo resultado que 24 horas antes. Podemos desaparecería del Congreso tras el 29-N según las estimaciones de este último tracking de Gesop.

La movilización electoral se mantiene muy alta: el 85,6% de los encuestados dan por seguro que irán a votar, un punto más que el viernes.