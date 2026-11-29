El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha ejercido este domingo su derecho al voto en el Colegio Pinar del Rey, situado en el distrito madrileño de Hortaleza. Tras depositar su papeleta en la urna —siendo el último de los principales cabezas de lista nacionales en acudir a votar en esta jornada de elecciones generales del 29N—, el dirigente ha atendido a los periodistas congregados a las puertas del centro electoral para lanzar un mensaje centrado en la movilización ciudadana, la normalidad democrática y la vigilancia frente a posibles irregularidades.

En el arranque de su comparecencia ante la prensa, Abascal ha querido tener un gesto de reconocimiento hacia los profesionales de la información que han cubierto la carrera electoral durante las últimas semanas. "Aprovecho la ocasión para dar las gracias a todos los medios de comunicación por su trabajo", ha señalado el líder de Vox antes de subrayar que no pretendía prolongar los mensajes partidistas en plena jornada de votación: "Ya lo he dicho todo durante la campaña".

A continuación, el candidato ha centrado su intervención en apelar directamente al electorado para evitar la abstención y garantizar una alta afluencia a las urnas a lo largo del día. "Quiero animar a los españoles a votar, una participación masiva para que no haya que arrepentirse mañana", ha declarado Abascal, insistiendo en la trascendencia del momento político que atraviesa el país.

El presidente de Vox también ha expresado su deseo de que el desarrollo de los comicios se produzca en un clima de absoluta tranquilidad, sin altercados ni contratiempos en los colegios electorales de toda España. En este sentido, ha manifestado su voluntad de "que las elecciones transcurran con normalidad, sin violencia y ningún tipo de accidente". Asimismo, ha querido trasladar un mensaje de ánimo frente al desánimo o la incertidumbre: "Espero que los españoles puedan votar sin miedo y pesimismo, que acudan con valor y con toda la esperanza que España merece".

🔴 #DIRECTO | Abascal pide una participación "masiva" en las urnas "para que no haya que arrepentirse mañana" pic.twitter.com/lsd1JP87vp — Libertad Digital (@libertaddigital) November 29, 2026

Preguntado por el papel que corresponde desempeñar a los representantes políticos durante el domingo electoral, Abascal ha defendido una actitud institucional de acatamiento a la voluntad popular. "Lo único que corresponde hacer hoy es mostrar respeto a la gente en libertad", ha afirmado, volviendo a vincular la legitimidad del sistema con el volumen de votantes que acudan a depositar su sufragio: "Espero que sea así y que vayan de forma masiva porque legitima la democracia, es el mayor ejercicio de la soberanía que pueden hacer los españoles".

Sin embargo, en el tramo final de sus declaraciones, el líder de Vox ha introducido un matiz de cautela respecto a la limpieza del proceso, haciéndose eco de las suspicacias sobre el funcionamiento y el control de la jornada. "Entiendo que tenemos motivos para la inquietud que eso pasa por cualquier tipo de trampa grande o pequeña", ha concluido el candidato antes de abandonar el colegio electoral para pasar el resto de la jornada en familia antes de desplazarse por la tarde a la sede nacional de su partido para seguir el escrutinio.