Durante la jornada de las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre en Madrid, el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, acudió a votar al Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, donde fue recibido entre abucheos y gritos por parte de un grupo de personas concentradas en las inmediaciones, en medio del dispositivo policial y de seguridad habitual en la cita electoral.

A su llegada y salida del centro educativo madrileño —al que en esta ocasión acudió sin su esposa, Begoña Gómez, quien habría votado por correo—, la presencia de ciudadanos que expresaron su rechazo hacia el jefe del Ejecutivo marcó los momentos de tránsito en la vía pública, entre efectivos de seguridad y el despliegue de medios de comunicación que cubrían el inicio de la votación. "¡Vete ya!", ha sido uno de los gritos que más se han escuchado.

Los abucheos y consignas contra Sánchez contrastaron con el mensaje institucional que trasladó ante los micrófonos tras depositar su papeleta. El líder del PSOE situó la jornada como decisiva para el futuro de España durante los próximos cuatro años, sostuvo que "el mayor de los poderes es el voto" y pidió una alta movilización y participación ciudadana para reflejar la voluntad de los votantes en el próximo Parlamento y dar fuerza al Gobierno para aplicar sus políticas. Preguntado por sus sensaciones ante la jornada, afirmó ver una "movilización histórica" y auguró una participación de las más altas en democracia, restando dramatismo a su estado de ánimo ante la trascendencia del día y destacando el interés en la campaña y los debates.

La llegada de Feijóo al Ramiro de Maeztu

Frente a los abucheos recibidos por Sánchez a la salida de su colegio electoral, el líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha sido recibido en contraste con vítores y gritos de "presidente" en su votación en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid, donde acudió acompañado de su pareja, Eva Cárdenas, y fue recibido por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Tras votar, Feijóo pidió a los ciudadanos que acudan a las urnas "sin miedo", "con memoria" y "con convicción" en una jornada que calificó de decisiva para el destino del país y en la que "puede haber un antes y un después". Asimismo, apeló a la "ilusión y esperanza" para celebrar esta noche "la gran fiesta de la democracia española", agradeció el trabajo de las mesas electorales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los apoderados e interventores —con mención especial a los más de 90.000 interventores del PP—, y realizó un balance positivo de su campaña electoral.