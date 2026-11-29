

La participación registrada a las 18:00 horas en las elecciones generales de este 29 de noviembre alcanza el 67,71 %, una cifra que trasciende el mero rebote respecto a 2023 (53,13 % a esa misma hora) y sitúa la jornada en un nivel de movilización extraordinario dentro de la serie histórica de la democracia española. Con horas de votación todavía por delante hasta el cierre de los colegios a las 20:00 horas, el segundo corte vespertino ya rebasa el dato definitivo con el que cerraron varias convocatorias de la última década y devuelve el pulso de las urnas a registros propios de los grandes ciclos de alta participación en España.

Un registro de las 18:00 que ya supera cierres completos de la democracia

El alcance histórico del 67,71 % de las seis de la tarde se aprecia al confrontarlo con las 16 elecciones generales celebradas desde 1977. Aunque se trata aún de un avance horario provisional, la afluencia acumulada hasta las 18:00 horas ya deja atrás el porcentaje final sobre el censo total de tres citas recientes: el mínimo histórico del 10 de noviembre de 2019 (66,23 %), el 26 de junio de 2016 (66,48 %) y el 23 de julio de 2023 (66,59 %).

Del mismo modo, el dato de las seis de la tarde se sitúa prácticamente a la par de convocatorias enteras como las del 1 de marzo de 1979 (68,04 %), el 12 de marzo de 2000 (68,71 %) o el 20 de noviembre de 2011 (68,94 %).

Datos a las 18:00 h

Por encima quedan únicamente los tramos finales de comicios marcados por una fuerte movilización, como 20 de diciembre de 2015 (69,67 %), 29 de octubre de 1989 (69,74 %), 22 de junio de 1986 (70,49 %) y 28 de abril de 2019 (71,76 %), además de las seis grandes citas históricas por encima del 73 %: 9 de marzo de 2008 (73,85 %), 14 de marzo de 2004 (75,66 %), 6 de junio de 1993 (76,43 %), 3 de marzo de 1996 (77,38 %), 15 de junio de 1977 (78,83 %) y el techo de la democracia del 28 de octubre de 1982 (79,97 %).

El matiz del 23-J estival y el récord del voto por correo

En la comparativa interanual inmediata, el salto de 14,58 puntos porcentuales respecto a las 18:00 horas de 2023 cuenta además con una explicación logística y de calendario. Aquellos comicios del 23 de julio se celebraron en pleno periodo vacacional de verano, una circunstancia que desplazó buena parte del sufragio hacia el correo y condicionó el ritmo presencial en los colegios.

En el 23-J, Correos admitió 2.471.935 votos por correo sobre 2.622.808 solicitudes admitidas, alcanzando una ratio del 94,2 % —la más alta desde 2008 y casi el doble que en abril de 2019 (1.241.716)— gracias a un despliegue extraordinario de más de 21.000 contratos de refuerzo y horarios ampliados en zonas turísticas. Frente a aquel escenario excepcional de verano, el 29-N muestra una afluencia masiva y directa a las urnas desde primera hora, tras haber marcado ya un 45,74 % en el primer avance de las 14:00 horas.

Qué mensaje transmite una participación históricamente alta

Más allá de las cifras y los porcentajes, el comportamiento histórico de las urnas en España demuestra que las grandes subidas de participación responden a un mensaje político claro: el electorado percibe la convocatoria como trascendental y acude a decidir el rumbo del país sin delegar en la abstención.

En la historia electoral española, los picos de afluencia —como 1982, 1993, 1996, 2004 o abril de 2019— han estado ligados a momentos de alta tensión política, deseos de cambio o voluntad expresa de respaldar o corregir el rumbo institucional. Que a las 18:00 horas ya hayan votado más de dos tercios del censo comunicado (96,68 % del censo y 96,22 % de las mesas) confirma que el 29-N ha logrado romper la fatiga electoral de la última década y activar a una bolsa de votantes que en otras citas permanecía en casa, dejando en manos del escrutinio de las 20:00 horas la traducción exacta de ese impulso en escaños.