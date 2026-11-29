Las elecciones generales que tendrán lugar este domingo no interfieren con el ritmo de los tribunales españoles que continuarán después de los comicios con las citaciones y la práctica de diligencias en los casos en los que se ve afectado el Gobierno de Pedro Sánchez. Para la próxima semana están programadas dos jornadas de declaraciones clave: las hijas de Zapatero en la causa de Plus Ultra y el exdelegado del Gobierno en Ceuta en la causa por la que se investiga la invasión de la ciudad.

Por otro lado, en la semana de las elecciones la actualidad tampoco se ha detenido y ha declarado ante el juez la líder del clan narco que fue contactada por la cloaca del PSOE para "eliminar" a la juez Beatriz Biedma. La líder, Cintia Rocho, ha ratificado ante el juez Santiago Pedraz lo que ya declaró ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Rocho precisó que el exmagistrado Sáenz de Tejada le habló de "eliminar" a Biedma y que ella entendió que se refería a una actuación de carácter físico.

Además, esta misma semana los Juzgados de Plaza de Castilla han acogido una nueva batería de declaraciones en la causa por la que se investiga el rescate de Air Europa. Desde Moncloa, en concreto Manuel de la Rocha, declaró que "nadie vio un posible conflicto de intereses" en el rescate de la aerolínea por los contactos entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo.

Hijas de Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama tomó la decisión de citar como investigadas a Alba y Laura Rodríguez Espinosa el 30 de noviembre en la causa por la que se investiga el rescate millonario a la aerolínea Plus Ultra. Las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se encuentran imputadas en la causa junto a su padre por haber formado parte del presunto entramado societario que el que fuera líder de los socialistas había organizado para conseguir mordidas ilegales a cambio de su influencia.

"Interesa que Laura Rodríguez Zapatero y Alba Rodríguez Zapatero [sic] sean citadas a fin de prestar declaración como investigadas por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales", señalaba la Fiscalía en su escrito tras la declaración del expresidente en junio.

"La condición de Alba y Laura Rodríguez Espinosa como administradoras formales de Whathefav SL cuya operativa aparece vinculada indiciariamente al entramado investigado" es motivo suficiente, según el juez Calama, para llamarlas a declarar como investigadas. De igual manera, es importante recordar que la fecha fijada por Calama para esta declaración no se corresponde con un intento de agitar la actualidad judicial después de los comicios, ya que el magistrado de la Audiencia Nacional tomó esta decisión en septiembre, días antes de que Pedro Sánchez anunciase el adelanto electoral.

Riesgo de entrada

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, se encuentra investigando la invasión que sufrió la Ciudad Autónoma el pasado mes de julio y fijó la declaración del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano para el 18 de noviembre, misma semana de las elecciones.

Tardón decidió llamarle como imputado tras su dimisión en la que afirmó que no había recibido ninguna alerta que pudiera prever la invasión. Sin embargo, los documentos que obran en la causa señalan que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ya advirtió del riesgo extremo de una entrada masiva de marroquíes.

Sin embargo, la juez tomó la decisión de aplazar su declaración para este martes 1 de diciembre. Tardón fijó en un primer lugar la declaración para el 30 de noviembre aunque la pospuso al día siguiente porque el abogado de Pérez Triano no podía acudir ese día debido a que le ha tocado ser parte de la mesa electoral en las elecciones del domingo.