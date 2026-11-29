La alegría del Partido Popular no ha podido ser completa. Alberto Núñez Feijoó será con toda probabilidad el próximo inquilino del Palacio de La Moncloa y la celebración en Génova ha sido intensa. Pero el colofón de la noche, la obtención de un diputado por el territorio histórico de Guipúzcoa, no ha sido posible. El jovencísimo Jon Echeverría, de 22 años, lo ha peleado con ahínco, pero la política no siempre premia a los valientes.

Se ha batido el cobre calle a calle a lo largo de unas últimas semanas marcadas por la tensión en varios de sus actos actos públicos. El candidato del Partido Popular ha sufrido desde el lanzamiento de piedras, huevos y petardos en Hernani hasta los altercados verbales y amenazas recibidas en Éibar. Una muestra de la constante campaña de acoso e intolerancia de los cachorros de EH Bildu. la franquicia electoral que integra a los herederos de Batasuna-ETA.

A estos episodios se sumaron posteriormente los abucheos e insultos durante un mitin en Andoáin y las protestas en el campus de la Universidad del País Vasco, que obligaron a desplegar importantes dispositivos de seguridad para que pudiera hacer sus actos en libertad. Pese a estos incidentes, el joven Echeverría mantuvo su agenda de actos en toda la provincia y no se mantuvo atemorizado en su área de confort.

El día de la verdad era este domingo y la realidad es que ha estado muy lejos de obtener el escaño. Echeverría ha conseguido 41.784 votos (con el 98,54 por ciento de los votos escrutados), con un 10,83 por ciento de los votos, y ha situado a su formación política como la cuarta más votada del territorio. Ha mejorado en número de sufragios, en porcentaje de votos y ha mejora una posición en el ránking de fuerzas políticas, pero no ha sido suficiente.

Ha sido la fuerza política que ha estado luchando durante todo el recuento electoral por optar al último escaño, que durante toda la noche ha estado en manos del PSOE. Al final ha quedado a casi 8.000 votos de poder conseguir el acta de diputado y en ningún momento del recuento se ha visto que haya tenido posibilidades reales de poder conseguirlo. Echeverría no será diputado, pero se ha convertido en un activo electoral de primer orden para el PP.

Un territorio hostil para el PP

Guipúzcoa ha sido un territorio hostil para el Partido Popular y el españolismo en general desde el inicio de la democracia. Se trata de una provincia dominada por el nacionalismo vasco -a veces por el moderado del PNV, a veces por el extremista de las franquicias batasunas- y por el socialismo vasco. Los populares tan sólo han conseguido representación por este territorio para el Congreso de los Diputados en seis citas electorales.

El techo electoral del PP en esta provincia tuvo lugar en el año 2000, en la mayoría absoluta de José María Aznar. Fue la segunda fuerza política con más de 79.500 votos y un 24,61 por ciento de los votos emitidos, lo que le permitió conseguir dos parlamentarios. En las otras cinco citas electorales en las que consiguió entrar en el reparto de representantes, se limitó a conseguir un único diputado.

Esa trayectoria de un solo representante se inició en los comicios de 1993 y se mantuvo en 1996, ambas convocatorias encabezadas por José María Aznar. Posteriormente, el partido conservó ese único escaño en 2004 —en las elecciones en las que venció José Luis Rodríguez Zapatero—, así como en las citas de 2008 y 2011 con Mariano Rajoy como candidato, cerrando así el ciclo de comicios en los que la formación ha obtenido representación por Guipúzcoa.