El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha apuntado en su investigación de la Audiencia Nacional que, a pesar de que se habló de ello en el juicio en el Tribunal Supremo, los contratos de mascarillas firmados por las administraciones de Canarias y Baleares no han sido juzgados y que forman parte de la actual investigación.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha rechazado los recursos de Koldo García, su expareja Patricia Úriz y su hermano Joseba García para sobreseer la rama del caso Koldo sobre la compra de material sanitario y mascarillas que se encuentra investigado en la Audiencia Nacional. Los imputados alegaban, entre otros motivos, que se trataba de un caso ya juzgado.

Sin embargo, en el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado aclara que hay numerosos hechos del caso que no han sido juzgados, así como que varios implicados que declararon como testigos en el Supremo serán enjuiciados en la Audiencia Nacional. Ello no implica que el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su exasesor puedan ser juzgados en dos ocasiones por los mismos hechos, lo cual sería ilegal. Pero sí que respondan por hechos que no fueron juzgados en el Alto Tribunal.

El juez apunta como uno de estos hechos a la compra de mascarillas por las comunidades autónomas de Canarias y Baleares, en ese momento a cargo de Ángel Víctor Torres y Francina Armengol. Ambos declararon como testigos en el Tribunal Supremo pero lo hicieron por escrito, sin capacidad de repreguntar el Ministerio Fiscal ni el Tribunal que juzgó a la trama. En este sentido, negaron los indicios que ya deslizaba la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apuntaban al conocimiento —negado públicamente por los responsables socialistas— de los contratos. Estos informes no se incluyeron en la causa del Supremo.

"Asimismo, es necesario recordar a la parte que los contratos para el suministro de material sanitario adjudicados a los Servicios de Salud de Canarias y de las Illes Balears no han sido enjuiciados por el Tribunal Supremo, al no constar en dicha causa los informes elaborados por la UCO, ni se practicó prueba alguna sobre esas adjudicaciones, salvo las propias declaraciones de los presidentes de los consejos de gobierno de Canarias y Baleares, hecho que ha sido aprovechado por la representación procesal de Koldo García Izaguirre para alegar que sí habían sido enjuiciados", explica el magistrado.

"En consecuencia, en la sentencia del Alto Tribunal no existe pronunciamiento condenatorio porque sobre tales hechos no se había formulado acusación, ya que eran objeto de otra investigación", asevera el juez de la Audiencia Nacional, que asevera que estos hechos serán juzgados en este último órgano judicial.

Torres, señalado por la UCO

Los citados informes revelaron la intervención explícita de Torres en la contratación pública de las mascarillas. El entonces presidente canario se cruzó mensajes con Koldo García e intercedió para que la administración que presidía realizase los pagos pendientes a la trama.

De los mensajes citados por los investigadores, se desprende también que el asesor del Ministerio de Transportes jugaba un papel fundamental de intermediación entre Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, y el Gobierno canario, mientras cobraba de Víctor de Aldama 10.000 euros al mes, tal y como recuerdan los agentes de la Guardia Civil.

En uno de esos mensajes, Koldo agradece la intervención de Torres y le pregunta cuál estaba siendo el problema para el cobro una vez firmado el contrato, a lo que Torres responde que se trata de un "tema de comprobación": "Me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica, o lo soluciona o la levanto para el aire". El ministro rechazó su intervención alegando que el informe no decía nada sobre "mujeres explotadas" después de los rumores que apuntaban a una supuesta relación suya con prostitutas. Todo ello, sin ofrecer demasiadas explicaciones sobre los contratos.