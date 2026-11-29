La ministra de Sanidad, Mónica García, ha protagonizado este domingo una accidentada jornada electoral marcada por el alarmismo ideológico ante un posible gobierno de derechas y por un curioso percance logístico. Al personarse en su colegio electoral en la capital, la dirigente de la extrema izquierda ha recurrido al discurso del miedo para movilizar al electorado, asegurando ante los medios que una suma parlamentaria entre el Partido Popular y Vox traería consigo "retroceso, involución" y "dolor y sufrimiento".

En su comparecencia ante la prensa tras acudir al colegio Santa María del Pilar, en el distrito madrileño de Retiro, García ha afirmado que afronta la votación con "bastante ilusión" y "bastante esperanza", llegando a augurar un resultado del diez por ciento para la lista de Frente Amplio. Lejos de circunscribir sus palabras al habitual llamamiento neutral a la participación ciudadana, la mandataria ha optado por agitar el fantasma de un supuesto castigo social, advirtiendo de que España podría encarar "cuatro años de dolor y mucho sufrimiento" si gobierna el centro-derecha.

Para justificar su tesis catastrofista, García no ha dudado en buscar analogías internacionales, poniendo como ejemplo censurable las medidas de corte liberal emprendidas en Estados Unidos y Argentina. Según la dirigente gubernamental, en dichos países se habría constatado el efecto de las "tesis ultraderechistas", soslayando las profundas reformas impulsadas en la nación hispanoamericana para revertir la devastación económica provocada por el peronismo. Bajo esa premisa, ha defendido que las urnas deben servir de parapeto para blindar los servicios públicos estatales y las iniciativas identitarias promovidas por la izquierda.

El lance más comentado de la mañana se ha producido cuando la titular ministerial se disponía a depositar sus votos en las urnas. García se había olvidado del documento nacional de identidad físico, por lo que ha debido recurrir a la aplicación móvil oficial. Sin embargo, la falta de cobertura en el interior de las instalaciones ha bloqueado la descarga del archivo digital, forzándola a salir a la calle acompañada de un apoderado para conectarse a la red y regresar minutos después a efectuar la votación.

Pese a la incidencia técnica, la ministra ha insistido en que "la fiesta de la democracia continúa" frente a quienes, a su juicio, pretendían darla por finiquitada. La puesta en escena de García ejemplifica la estrategia habitual del bloque gubernamental, empeñado en polarizar el debate público mediante la demonización de las formaciones de la oposición y presentando cualquier relevo en el poder no como una sana alternancia democrática, sino como una amenaza para la convivencia.