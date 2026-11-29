El Partido Popular ha comenzado el recuento electoral con una buena noticia. La formación de Alberto Núñez Feijóo ha arrasado en Sigüés, un municipio aragonés con 72 habitantes. Es curioso, ya que desde 1977, el partido que vence en este pueblo también gana en el resto de España en las elecciones generales.

Según informa el diario El Español, presente en el recuento, el Partido Popular se ha impuesto con 25 votos, doblando así los resultados del PSOE y el Frente Amplio. Los socialistas y la extrema izquierda han empatado a once escaños, mientras que Vox, la formación de Santiago Abascal, ha obtenido seis papeletas. Por su parte, Podemos y Se Acabó la Fiesta han conseguido dos votos cada uno.

Aunque la victoria en el ámbito local ya está confirmada, todavía queda por conocer el resultado definitivo a nivel nacional. Sigüés, una pequeña localidad de apenas unas decenas de habitantes, vuelve a situarse en el foco de atención por una peculiaridad electoral que se mantiene desde hace casi cinco décadas.

Una de las particularidades del municipio es que no todas las personas inscritas en el padrón residen allí de manera permanente. Actualmente cuenta con 72 habitantes censados, de los cuales 66 tienen derecho a voto. Sin embargo, la población que vive habitualmente en el pueblo se sitúa entre los 59 y los 61 vecinos.

Esta localidad de la comarca aragonesa de La Jacetania destaca por una curiosa trayectoria electoral: desde las elecciones generales del 15 de junio de 1977, en las que se impuso la UCD, siempre ha votado al partido que posteriormente ha resultado vencedor en el conjunto de España. Una coincidencia que se ha repetido en dieciséis comicios consecutivos y que solo comparten otros 26 municipios del país. Además, Sigüés es el más pequeño de todos ellos.

En las últimas elecciones, el Partido Popular se ha hecho con la victoria en el municipio. Ahora todas las miradas están puestas en el resultado nacional. Si los populares consiguen también ganar en España, Sigüés ampliará su particular racha y sumará su decimoséptimo acierto electoral consecutivo desde 1977.