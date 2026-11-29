El PP se sitúa como la fuerza más votada en cinco de los seis enclaves analizados tras el cierre de las urnas de las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, mientras que el PSOE logra imponerse únicamente en Melilla, según los datos de escrutinio correspondientes al Congreso de los Diputados.

Victoria del PP al cien por cien en Urda y Paiporta

En Urda (Toledo), con el 100 % escrutado a las 21:44, el PP gana con el 38,26 % de los votos, por delante del PSOE (31,65 %) y de Vox (25,48 %). A continuación figuran FA (1,44 %), SALF (1,19 %) y FO (0,37 %).

También al 100 % del recuento, actualizado a las 23:32, el PP vence en Paiporta (Valencia) con el 30,21 % de los sufragios, seguido por el PSOE (25,13 %), Vox (23,1 %) y COMP-FV (15,2 %), mientras que SALF alcanza el 2,6 % y FO el 0,72 %.

Ventaja popular en Adamuz, Ceuta y El Pinar de El Hierro

En Adamuz (Córdoba), con el 79,21 % escrutado a las 22:41, el PP lidera con el 41,78 % frente al 30,14 % del PSOE y el 14,76 % de Vox. Completan el reparto FA (4,73 %), AA (4,68 %) y SALF (2,31 %).

En Ceuta, al 93,75 % del escrutinio a las 23:29, el PP encabeza el recuento con el 44,69 % de los votos, seguido del PSOE (37,42 %) y de Vox (15,37 %), con SALF (0,66 %), PAZ,CA... (0,47 %) y FRENTE... (0,36 %) a continuación.

En El Pinar de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), con el 64,13 % escrutado a las 23:29, el PP figura en cabeza con el 31,65 %, por delante del PSOE (25,1 %), Vox (21,33 %), CCA (11,29 %), UPC (5,57 %) y SALF (1,95 %).

El PSOE resiste como primera fuerza en Melilla

La excepción entre los seis puntos comparados se registra en Melilla, donde, con el 92,66 % escrutado a las 23:32, el PSOE ocupa la primera posición con el 49,44 % de los apoyos, superando al PP (38,7 %), Vox (9,34 %), SALF (1,08 %) y FO (0,33 %).