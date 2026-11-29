Vuelco histórico en la provincia de Sevilla que confirma la derechización de Andalucía en los últimos años. El Partido Popular se ha impuesto al PSOE por primera vez en la historia en unas elecciones generales en la capital de Andalucía después de que los de Alberto Núñez Feijóo y Vox, la formación de Santiago Abascal, hayan conseguido una victoria amplia en toda España.

Con el casi 94% escrutado de los votos, los populares, con el 31,94% y 373.886 votos, han ganado las elecciones en la provincia de Sevilla al PSOE. Eso sí, ambos han empatado a cuatro escaños. El cabeza de lista, Juan Bravo, que está de enhorabuena por ganar por primera vez en Sevilla, tiene visos de ser ministro de Economía del nuevo Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

El PSOE, que pasa por primera vez en la historia a la segunda posición en la capital de Andalucía y con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis de cabeza de lista y vicepresidente del Congreso de los Diputados en la anterior legislatura, pierde un escaño, pasando de cinco a cuatro con el 28,78 % y 338.555 votos.

Por su parte, Vox también ha mejorado sus resultados en la capital hispalense después de obtener un escaño más en Sevilla pasando de uno a dos con el 16,82% y con 197.945 votos. María de los Reyes Romero Vilches, cabeza de lista, y Fernando Rodríguez Galisteo, segundo en la papeleta en Sevilla, estarán en los escaños del Congreso de los Diputados.

En el marco de la extrema izquierda, Adelante Andalucía ha entrado por primera vez en la historia con cuatro diputados en el Congreso de los Diputados arrebatando dos escaños a Sumar en Sevilla, los dos que consiguió en las generales de julio de 2023. De este modo, Sumar, ahora encarnado en Frente Amplio, se queda a cero en la capital de Andalucía, sumando Ada Colau, líder de la formación, su enésimo fracaso.

De este modo el reparto de los doce escaños en la provincia de Sevilla queda así: Partido Popular cuatro asientos, PSOE cuatro escaños, Vox en tercer lugar con dos y por último Adelante Andalucía con otros dos. Alberto Núñez Feijóo cerró la campaña en Sevilla de forma estratégica para ganar al PSOE en Sevilla y darle a Pedro Sánchez donde más duele. El futuro presidente del Gobierno de España auguró este viernes desde el Pabellón de la Navegación de Sevilla y ante más de 9.000 personas que el Partido Popular ganaría las elecciones y gobernaría.

Este fenómeno de derechización cada vez mayor en Andalucía, un escenario totalmente inimaginable hace unos años, ha llevado a la derecha a sacar 37 escaños en la tierra de María y a la izquierda a dejarle en 23. Una ventaja de 14 escaños de la derecha en Andalucía que ha ayudado a Partido Popular y a Vox a ganar las elecciones generales con más de 180 escaños en todo el territorio nacional.