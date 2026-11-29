El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha ejercido este domingo su derecho al voto en las elecciones generales en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid, adonde ha acudido acompañado de su pareja, Eva Cárdenas, y donde ha sido recibido por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Tras depositar su papeleta, Feijóo ha atendido a los medios de comunicación para hacer un llamamiento a la participación y pedir a los ciudadanos que voten "con convicción" en una jornada que ha calificado de decisiva para el futuro del país.

"Hoy es el día en que los españoles cogen el timón y eligen el destino que quieren para España. Puede haber un antes y un después en función de los resultados electorales", ha señalado el dirigente popular, quien ha insistido en la necesidad de acudir a las urnas libres de presiones: "Quiero pedir a los españoles que no voten con miedo, que voten con memoria; que tomen la decisión que tomen, la decisión que elijan —aquella que les parezca mejor para este país—, nunca lo hagan con miedo, que lo hagan con convicción".

En su intervención, el candidato del PP ha apelado a la "ilusión y esperanza" reivindicando la trayectoria histórica e institucional de España. "Es un país que se ha levantado varias veces, que ha sido capaz de construir una gran democracia, que ha cumplido las metas fundamentales con Europa e Hispanoamérica y que tiene una de las historias más antiguas y de la que podemos presumir", ha destacado, animando a que "nadie les amenace con ningún miedo" para poder celebrar esta noche "la gran fiesta de la democracia española".

Agradecimiento al dispositivo electoral y balance de campaña

Feijóo ha iniciado su comparecencia expresando su reconocimiento a quienes hacen posible el desarrollo de los comicios: "Muchísimas gracias a todas las personas que componen las mesas electorales, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están velando por la limpieza y por la normalidad de esta jornada". Asimismo, ha agradecido la labor de todos los apoderados e interventores, haciendo una mención especial a los "más de 90.000 interventores" que trabajan hoy en representación del Partido Popular.

Por último, el líder popular ha hecho un balance positivo de las últimas semanas de carrera electoral y ha agradecido el trato recibido: "Ha sido una campaña magnífica, he dado la vuelta a mi país y estoy orgulloso de él; creo que vivimos en el mejor país del mundo. Doy las gracias a la gente por su confianza, gracias también a mi partido y gracias a todos los medios por su cordialidad".