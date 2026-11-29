En una noche electoral marcada por la incertidumbre, el director de Es la Mañana de Federico y presidente de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos, ha analizado en esRadio las primeras sensaciones ante una jornada decisiva para el futuro de España. Durante su intervención, Jiménez Losantos ha calificado de absolutamente espectacular la participación ciudadana registrada en las urnas, un dato imprevisto que sitúa el escenario político en un terreno completamente inexplorado para las proyecciones electorales habituales.

A juicio de Jiménez Losantos, las elevadas cifras de afluencia demuestran que no solamente la izquierda ha acudido a votar en bloque, sino que ha existido una evidente y masiva movilización del electorado de derechas. Esta reacción popular se ha traducido en largas filas en los colegios electorales durante horas habitualmente tranquilas, con familias enteras acompañando a personas mayores, lo que contrasta notablemente con el exceso de confianza o la desmovilización que en ocasiones anteriores perjudicó a las formaciones contrarias a las políticas de Pedro Sánchez.

El análisis ha puesto el foco en las tres claves esenciales que se dirimen en el recuento: la posibilidad de alcanzar una mayoría absoluta para gobernar entre el Partido Popular y Vox, el resultado de la pugna directa entre el PP y el PSOE, y el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Sobre este último punto, Jiménez Losantos ha calificado de error cualquier insinuación de dimisión en caso de derrota, advirtiendo de que las fuerzas de la derecha constitucional deben mantenerse cohesionadas frente al desafío que supondría la permanencia de Sánchez en la Moncloa.

En este sentido, se ha alertado sobre la gravedad de un escenario en el que el Gobierno socialista reedite sus pactos con el separatismo. Jiménez Losantos ha señalado que la primera factura que exigirían las fuerzas rupturistas sería un referéndum de separación en Cataluña, el País Vasco y Navarra, con la consecuente demolición de la monarquía parlamentaria y el régimen constitucional de 1978 en favor de una república plurinacional, lo que supondría precipitar a España hacia un auténtico abismo institucional.

Frente a esta amenaza contra la unidad nacional y el Estado de Derecho, el presidente de Libertad Digital ha recordado la trascendencia de mantener un firme frente de resistencia democrática. En dicha tarea resultará fundamental la labor de los tribunales de justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como la Policía Nacional y la Guardia Civil, y los medios de comunicación independientes para vigilar al poder, frenar las derivas disolventes y exigir responsabilidades legales ante los desmanes cometidos desde las instituciones públicas.