"La Fuerza del amor", bailes, "Begoña, que lo escuche todo el mundo: ¡te quiero!", "¡Un bote, dos botes, machista el que no vote!" y "está procesada porque es mi mujer". En fin, Begoña Gómez se ha convertido en una de las bazas electorales más singulares de la historia reciente de las campañas, sirviendo a Pedro Sánchez como coartada para sus periódicos periodos de reflexión, su particular puesta en escena de hombre enamorado y su trinchera improvisada frente a aquellas preguntas para las que escasean las respuestas, como el origen de los fondos en sus primarias socialistas. Sí, de un modo u otro, la figura de su esposa ha terminado por erigirse en el epicentro de su huida hacia adelante.

Por estos y otros muchos motivos, el ciudadano asiste a la cita electoral con una pregunta recurrente flotando en el ambiente: ¿dónde está Begoña? Este sábado, en plena jornada de reflexión, Sánchez se esmeró en proyectar una imagen de normalidad y descanso practicando enduro —la habitual ruta en bicicleta de montaña— en compañía de su mujer. Sin embargo, al día siguiente, el contraste saltaba a la vista en el colegio electoral: el presidente acudía a depositar su papeleta en solitario. ¿Dónde estaba ella? Ante la curiosidad general de los medios, la respuesta oficial apenas rozaba la ambigüedad: "Ha votado por correo, que también se puede".

Resulta, como mínimo, llamativo que en una jornada de semejante trascendencia pública, la protagonista involuntaria de tantas portadas, la figura asociada a la cátedra de Transformación Social Corporativa y la persona sujeta al escrutinio del procedimiento judicial en curso decida no acudir presencialmente a ejercer su derecho al voto. La estampa alimenta inevitablemente las dudas en el imaginario colectivo. ¿Habrá emprendido un viaje fuera de nuestras fronteras? ¿Se habrá convertido acaso el Falcon en el vehículo de su última mudanza institucional, buscando un respiro lejos del foco mediático?

Ese repliegue de la escena pública no hace sino intensificar el debate sobre la línea que separa la esfera privada y la rendición de cuentas política. Cuando la sobreexposición familiar se utiliza de manera recurrente frente a la crítica institucional, la ausencia súbita deja de ser una anécdota y se transforma en síntoma. La estrategia de blindaje personal, diseñada para desviar la atención de los espinosos frentes judiciales y orgánicos que cercan al Ejecutivo, parece ahora requerir zonas de sombra cada vez más impenetrables.

Así las cosas, con el trasfondo de los múltiples sumarios e investigaciones que salpican al entorno socialista, no faltan quienes ironizan con la posibilidad de que Begoña busque un destino lejano y apacible, ya sea en el Caribe o en cualquier otro rincón donde pasar un exilio dorado a resguardo de los focos. Un refugio de anonimato del que, paradójicamente, la habrían privado tanto las ambiciones de su propio marido como la vorágine de una legislatura convertida en permanente trinchera.