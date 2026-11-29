El segundo avance oficial de participación de las elecciones generales, correspondiente a las 18:00 horas, confirma una movilización histórica en toda España —con un 67,71 % de afluencia según el último recuento difundido por Interior, casi 15 puntos por encima de julio de 2023— que golpea con especial intensidad en seis localidades convertidas en termómetro político y social de la legislatura: Melilla, Ceuta, Paiporta, Urda, Adamuz y El Pinar de El Hierro.

Los datos oficiales del segundo avance muestran un incremento generalizado del voto en los seis municipios frente a las generales de 2023, aunque con dinámicas territoriales muy distintas entre los enclaves fronterizos e insulares y las localidades peninsulares:

Datos a las 18:00 29N

El mayor salto relativo, en Ceuta y Melilla: las dos ciudades autónomas encabezan el crecimiento de participación de todo el país respecto a 2023. Melilla dispara su afluencia en +24,4 puntos (del 31,9 % al 56,3 %) y Ceuta suma +21,5 puntos (del 39,3 % al 60,8 %). Pese a que sus porcentajes totales a las 18:00 horas siguen por debajo de la media nacional, ambos territorios han reducido drásticamente su brecha histórica de abstención.

Fuerte empuje en Paiporta, Urda y Adamuz: entre las localidades peninsulares analizadas, Urda registra la tasa absoluta más alta a las 18:00 horas (75,5 %, con un alza de +11,2 puntos), seguida muy de cerca por Paiporta, que alcanza el 74,4 % tras protagonizar una de las mayores subidas municipales de la jornada (+17,0 puntos respecto al 57,4 % de 2023). Por su parte, Adamuz roza la media estatal al situarse en el 67,0 % (+10,0 puntos).

El Pinar de El Hierro, pendiente de la última hora canaria: en el municipio herreño, la participación a las 18:00 horas sube +8,9 puntos hasta el 49,6 % (frente al 40,8 % de hace tres años), una cifra condicionada por el desfase horario de Canarias, donde los colegios electorales permanecen abiertos hasta las 20:00 hora local (21:00 horas en la península).

Con los colegios peninsulares a punto de cerrar a las 20:00 horas, estos seis enclaves encaran la recta final de la votación antes de incorporar el voto por correo y el censo exterior al escrutinio oficial.